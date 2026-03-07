Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

kert

Ha szép pázsitot szeretne nyárra, ezt a hibát most kerülje el

7 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A tavasz közeledtével sok kerttulajdonos szeretné rendbe tenni a gyepet, és gyakran már márciusban előkerül a kerti szerszám. A szakértők szerint azonban a gyepszellőztetés túl korai elvégzése többet árthat, mint használhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kertgyepápolásgyepgondozáskertészkedéspázsit

A tavaszi kertápolás egyik leggyakoribb feladata a gyepszellőztetés, amelynek célja, hogy eltávolítsa a mohát, az elhalt növényi maradványokat és a gyepfilcet a pázsitból. Szakértők szerint azonban márciusban még nem ideális elvégezni ezt a műveletet, mert a talaj hőmérséklete gyakran túl alacsony ahhoz, hogy a fű gyorsan regenerálódjon.

Szebb pázsitot szeretne? Mutatjuk, mikor végezze a gyepszellőztetést
Szebb pázsitot szeretne? Mutatjuk, mikor végezze a gyepszellőztetést
Fotó: The Range UK / Pinterest

Mi történik a gyepszellőztetés során?

A gyepszellőztetés – más néven vertikutálás – során a gyep felső rétegét függőleges pengékkel megvágják. Ez segít eltávolítani a mohát, a levágott fűmaradványokat és más szerves anyagokat, amelyek gátolják a víz, a levegő és a tápanyagok bejutását a gyökerekhez.

Ugyanakkor a folyamat jelentős beavatkozás a gyep szerkezetébe, és gyakran kisebb kopasz foltok is keletkezhetnek.

Miért nem jó ötlet márciusban?

A szakértők szerint a fű ilyenkor még nem nő elég intenzíven, így a gyepszellőztetés után keletkező hézagok nem tudnak gyorsan bezáródni. A fűmag csírázásához ráadásul legalább 10–12 Celsius-fokos talajhőmérséklet szükséges, amit márciusban sok helyen még nem ér el a talaj.

A kert gondozását már tavasszal érdemes elkezdeni
A kert gondozását már tavasszal érdemes elkezdeni
Fotó: Tarun Sri Vathsan / Unsplash

Ha túl korán végzik el a műveletet, a gyep lassabban regenerálódik, és akár károsodhat is.

Mikor a legjobb elvégezni?

A szakértők szerint a gyepszellőztetés ideális időpontja tavasszal inkább április vége vagy május, amikor a talaj már kellően felmelegedett. Ilyenkor a fű gyorsabban nő, és könnyebben kitölti a keletkező réseket.

Fontos az is, hogy a gyepet ne szellőztessük túl gyakran: 

általában évente egyszer, legfeljebb kétszer elegendő elvégezni ezt a műveletet.

A megfelelő időzítés és a kíméletes gondozás segít abban, hogy a pázsit a nyári szezonra sűrű, egészséges és élénkzöld legyen – tájékoztatott a My Home Book.

További tartalmak:

Azonnal alakítsd át a kerted! Ez a drasztikus váltás csodát tesz

A burkolt udvarok és a műfű nemcsak a tájat, hanem a helyi élővilágot is elszegényítik. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága szerint a kertek tudatos kialakításával valódi élőhelyeket hozhatunk létre – amelyek nemcsak a természetnek, hanem saját egészségünknek is segíthetnek.

Íme, néhány hatékony tipp a kerti gyom eltávolításához és megelőzéséhez

A nyári kertészkedés egyik legbosszantóbb kihívása a kerti gyomok megjelenése, amelyek megzavarják a gondosan ápolt gyepet és növényeink fejlődését. Ezek a gyomok nemcsak esztétikailag zavaróak, hanem versenytársként elvonják a vizet, tápanyagot és fényt a haszonnövényektől is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!