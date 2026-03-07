Ha szép pázsitot szeretne nyárra, ezt a hibát most kerülje el

A tavaszi kertápolás egyik leggyakoribb feladata a gyepszellőztetés, amelynek célja, hogy eltávolítsa a mohát, az elhalt növényi maradványokat és a gyepfilcet a pázsitból. Szakértők szerint azonban márciusban még nem ideális elvégezni ezt a műveletet, mert a talaj hőmérséklete gyakran túl alacsony ahhoz, hogy a fű gyorsan regenerálódjon.
Mi történik a gyepszellőztetés során?
Ugyanakkor a folyamat jelentős beavatkozás a gyep szerkezetébe, és gyakran kisebb kopasz foltok is keletkezhetnek.
Miért nem jó ötlet márciusban?
A szakértők szerint a fű ilyenkor még nem nő elég intenzíven, így a gyepszellőztetés után keletkező hézagok nem tudnak gyorsan bezáródni. A fűmag csírázásához ráadásul legalább 10–12 Celsius-fokos talajhőmérséklet szükséges, amit márciusban sok helyen még nem ér el a talaj.
Ha túl korán végzik el a műveletet, a gyep lassabban regenerálódik, és akár károsodhat is.
Mikor a legjobb elvégezni?
A szakértők szerint a gyepszellőztetés ideális időpontja tavasszal inkább április vége vagy május, amikor a talaj már kellően felmelegedett. Ilyenkor a fű gyorsabban nő, és könnyebben kitölti a keletkező réseket.
Fontos az is, hogy a gyepet ne szellőztessük túl gyakran:
általában évente egyszer, legfeljebb kétszer elegendő elvégezni ezt a műveletet.
A megfelelő időzítés és a kíméletes gondozás segít abban, hogy a pázsit a nyári szezonra sűrű, egészséges és élénkzöld legyen – tájékoztatott a My Home Book.
A gyepszellőztetés – más néven vertikutálás – során a gyep felső rétegét függőleges pengékkel megvágják. Ez segít eltávolítani a mohát, a levágott fűmaradványokat és más szerves anyagokat, amelyek gátolják a víz, a levegő és a tápanyagok bejutását a gyökerekhez.