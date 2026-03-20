Köpni-nyelni nem tudtak a bíróságon, irreális trükkel próbálta megúszni a gyerektartás fizetését egy férfi

Egy cardiffi férfi komoly jogi következményekkel néz szembe, miután barátja DNS-ét használta fel egy apasági teszt hamisításához. A férfi így akarta elkerülni, hogy gyerektartást kelljen fizetnie volt barátnőjével közös gyermeke után – írja a Daily Mail.

Hamis DNS-teszttel akarta megúszni a gyerektartás fizetését

Lloyd 59 éves volt, amikor a volt párja 2023-ban apaként jelentette be őt, a férfi azonban eleinte megtagadta a DNS-tesztet, sőt azt állította, hogy nem is ismeri az anyát.

Amikor a hatóásgok kötelezték, hogy mintát adjon a vizsgálathoz, a férfi egy barátja DNS-ét használta a teszthez.

A nyomozás során telefonadatok és a klinika beszámolói alapján egyértelműen kiderült volt, hogy Lloyd előre egyeztetett barátjával a teszt előtt. Később mindkét férdi beismerte a csalást, amely a Gyermektartási Szolgálatnak és az érintett gyermeknek több mint 12 426 font (kb. 7,1 millió forint) kárt okozott. A bíróság Lloydot 12 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte és 100 óra közmunkára kötelezte, míg a DNS-mintát adó Phillip Jones három hónap felfüggesztett börtönt kapott.

A bíró hangsúlyozta, hogy a gyerektartás kötelezettsége nem kerülhető el, és a gyermek érdeke minden esetben elsődleges.

