Több mint 30 kiskorút zaklatott egy férfi – megszületett az ítélet

A horvát hatóságok által feltárt ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyermekbántalmazás milyen súlyos és összetett probléma, különösen az online térben. Az elkövető közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot kiskorúakkal, és többféle módszerrel próbálta manipulálni őket, ami jól mutatja a közösségi média veszélyeit és a gyermekvédelem fontosságát - írja a Dnevnik.

A gyermekbántalmazás sok esetben közösségi médián keresztül kezdődik

Hogyan történt a gyermekbántalmazás?

Az elkövető 2018-tól kezdődően közösségi média platformokon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül lépett kapcsolatba kiskorú lányokkal. A kommunikáció során bizalmat épített ki, majd explicit tartalmak küldésére próbálta rávenni őket. Több esetben fenyegetést és zsarolást is alkalmazott, ami az online zaklatás és a szexuális visszaélés súlyos formájának minősül.

Milyen büntetést kapott a gyermekbántalmazó?

A bíróság a 26 éves férfit 12 és fél év szabadságvesztésre ítélte. Emellett az internet használatától is eltiltották, amely a büntetés letöltése után további két évig marad érvényben. A döntésnél figyelembe vették a beismerést és a megbánást, ugyanakkor a gyermekek elleni bűncselekmények súlya indokolta a hosszú büntetést.

Milyen következményei vannak a gyermekbántalmazásnak az áldozatokra?

A szakértői jelentések szerint a történtek súlyos pszichés következményekkel járhatnak:

szorongás és félelem;

bizalomvesztés másokkal szemben;

önértékelési problémák;

hosszú távú traumák;

társas kapcsolatok romlása.

Hogyan lépnek fel a hatóságok a gyermekbántalmazás ellen?

A hatóságok több szinten próbálják visszaszorítani az ilyen jellegű bűncselekményeket:

szigorú büntetések kiszabása;

internetes tevékenységek korlátozása az elkövetők számára;

áldozatvédelmi intézkedések bevezetése;

prevenciós kampányok indítása;

nemzetközi együttműködés erősítése.

