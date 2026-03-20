gyermekbántalmazás

Több mint 30 kiskorút zaklatott egy férfi – megszületett az ítélet

Egy közép-horvátországi bíróság súlyos ítéletet hozott egy több rendbeli bűncselekménnyel vádolt férfi ügyében. Gyermekbántalmazás és más súlyos jogsértések miatt indult eljárás. Az ügy részletei komoly visszhangot váltottak ki.
A horvát hatóságok által feltárt ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyermekbántalmazás milyen súlyos és összetett probléma, különösen az online térben. Az elkövető közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot kiskorúakkal, és többféle módszerrel próbálta manipulálni őket, ami jól mutatja a közösségi média veszélyeit és a gyermekvédelem fontosságát - írja a Dnevnik.

A gyermekbántalmazás sok esetben közösségi médián keresztül kezdődik Gyermektragédia, online zaklatás miatt lett öngyilkos egy 12 éves kislány, onlinezaklatás, illusztráció
A gyermekbántalmazás sok esetben közösségi médián keresztül kezdődik - Fotó: Shutterstock/Burdun Iliya

Hogyan történt a gyermekbántalmazás?

Az elkövető 2018-tól kezdődően közösségi média platformokon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül lépett kapcsolatba kiskorú lányokkal. A kommunikáció során bizalmat épített ki, majd explicit tartalmak küldésére próbálta rávenni őket. Több esetben fenyegetést és zsarolást is alkalmazott, ami az online zaklatás és a szexuális visszaélés súlyos formájának minősül.

Milyen büntetést kapott a gyermekbántalmazó?

A bíróság a 26 éves férfit 12 és fél év szabadságvesztésre ítélte. Emellett az internet használatától is eltiltották, amely a büntetés letöltése után további két évig marad érvényben. A döntésnél figyelembe vették a beismerést és a megbánást, ugyanakkor a gyermekek elleni bűncselekmények súlya indokolta a hosszú büntetést.

Milyen következményei vannak a gyermekbántalmazásnak az áldozatokra?

A szakértői jelentések szerint a történtek súlyos pszichés következményekkel járhatnak:

  • szorongás és félelem;
  • bizalomvesztés másokkal szemben;
  • önértékelési problémák;
  • hosszú távú traumák;
  • társas kapcsolatok romlása.

Hogyan lépnek fel a hatóságok a gyermekbántalmazás ellen?

A hatóságok több szinten próbálják visszaszorítani az ilyen jellegű bűncselekményeket:

  • szigorú büntetések kiszabása;
  • internetes tevékenységek korlátozása az elkövetők számára;
  • áldozatvédelmi intézkedések bevezetése;
  • prevenciós kampányok indítása;
  • nemzetközi együttműködés erősítése.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

 

