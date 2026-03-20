Több mint 30 kiskorút zaklatott egy férfi – megszületett az ítélet

A horvát hatóságok által feltárt ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy a gyermekbántalmazás milyen súlyos és összetett probléma, különösen az online térben. Az elkövető közösségi médián keresztül vette fel a kapcsolatot kiskorúakkal, és többféle módszerrel próbálta manipulálni őket, ami jól mutatja a közösségi média veszélyeit és a gyermekvédelem fontosságát - írja a Dnevnik.
Hogyan történt a gyermekbántalmazás?
Az elkövető 2018-tól kezdődően közösségi média platformokon és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül lépett kapcsolatba kiskorú lányokkal. A kommunikáció során bizalmat épített ki, majd explicit tartalmak küldésére próbálta rávenni őket. Több esetben fenyegetést és zsarolást is alkalmazott, ami az online zaklatás és a szexuális visszaélés súlyos formájának minősül.
Milyen büntetést kapott a gyermekbántalmazó?
A bíróság a 26 éves férfit 12 és fél év szabadságvesztésre ítélte. Emellett az internet használatától is eltiltották, amely a büntetés letöltése után további két évig marad érvényben. A döntésnél figyelembe vették a beismerést és a megbánást, ugyanakkor a gyermekek elleni bűncselekmények súlya indokolta a hosszú büntetést.
Milyen következményei vannak a gyermekbántalmazásnak az áldozatokra?
A szakértői jelentések szerint a történtek súlyos pszichés következményekkel járhatnak:
- szorongás és félelem;
- bizalomvesztés másokkal szemben;
- önértékelési problémák;
- hosszú távú traumák;
- társas kapcsolatok romlása.
Hogyan lépnek fel a hatóságok a gyermekbántalmazás ellen?
A hatóságok több szinten próbálják visszaszorítani az ilyen jellegű bűncselekményeket:
- szigorú büntetések kiszabása;
- internetes tevékenységek korlátozása az elkövetők számára;
- áldozatvédelmi intézkedések bevezetése;
- prevenciós kampányok indítása;
- nemzetközi együttműködés erősítése.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.