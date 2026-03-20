Egy apró településen fogták el a 30 éve bujkáló férfit, mit sem sejtettek rettenetes titkáról

Több mint harminc év bujkálás után fogtak el egy floridai férfit, akit még 1989-ben köröztek súlyos bűncselekmények miatt. A gyermekmolesztálás ügyében keresett, ma már 68 éves Joseph Michaelst végül New York állam egyik apró településén kapták el a hatóságok.
2026. március 18-án szerdán, az Egyesült Államokban, New York állam Catskills régiójában, a mintegy 1500 fős Cochecton településen fogták el azt a férfit, aki a gyanú szerint évtizedeken át hamis személyazonosságok mögé bújva próbálta elkerülni az igazságszolgáltatást. A floridai hatóságok szerint Joseph Michaelst még 1989-ben vádolták meg több bűncselekménnyel, köztük olyan ügyekkel, amelyek a gyermekmolesztálás kategóriájába tartoznak, ezt követően pedig eltűnt a hatóságok elől.

Gyermekmolesztálás miatt körözött férfit fogtak el 30 év bujkálás után
Fotó: Scott Rodgerson / Unsplash

Hamis nevekkel bujkált évtizedeken át

A közlés szerint a férfi több álnevet is használt, miközben New York államban élt. Amikor a nyomozók végül rátaláltak, először még akkor is megpróbálta másnak kiadni magát, de később elismerte valódi kilétét.

Régi ügy került újra a hatóságok célkeresztjébe

A Hernando megyei seriffhivatal még 1989-ben emelt vádat ellene, ám a férfi elmenekült Floridából. Az ügy új lendületet azután kapott, hogy a helyi hatóságok nemrég ismét segítséget kértek az amerikai marshalszolgálattól, amelyhez a New York-i rendőrség és a manhattani ügyészség is csatlakozott.

A gyermekmolesztálás ügye nem évül el a hatóságok szemében

A nyomozásban részt vevő egyik vezető tisztviselő hangsúlyozta: 

a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket a hatóságok sosem felejtik el, és az idő múlása sem csökkenti ezek súlyát. 

Joseph Michaels jelenleg még New York államban van őrizetben, hamarosan pedig visszaszállíthatják Floridába – tájékoztat a New York Post.

