Egy apró településen fogták el a 30 éve bujkáló férfit, mit sem sejtettek rettenetes titkáról

2026. március 18-án szerdán, az Egyesült Államokban, New York állam Catskills régiójában, a mintegy 1500 fős Cochecton településen fogták el azt a férfit, aki a gyanú szerint évtizedeken át hamis személyazonosságok mögé bújva próbálta elkerülni az igazságszolgáltatást. A floridai hatóságok szerint Joseph Michaelst még 1989-ben vádolták meg több bűncselekménnyel, köztük olyan ügyekkel, amelyek a gyermekmolesztálás kategóriájába tartoznak, ezt követően pedig eltűnt a hatóságok elől.
Hamis nevekkel bujkált évtizedeken át
A közlés szerint a férfi több álnevet is használt, miközben New York államban élt. Amikor a nyomozók végül rátaláltak, először még akkor is megpróbálta másnak kiadni magát, de később elismerte valódi kilétét.
Régi ügy került újra a hatóságok célkeresztjébe
A Hernando megyei seriffhivatal még 1989-ben emelt vádat ellene, ám a férfi elmenekült Floridából. Az ügy új lendületet azután kapott, hogy a helyi hatóságok nemrég ismét segítséget kértek az amerikai marshalszolgálattól, amelyhez a New York-i rendőrség és a manhattani ügyészség is csatlakozott.
A gyermekmolesztálás ügye nem évül el a hatóságok szemében
A nyomozásban részt vevő egyik vezető tisztviselő hangsúlyozta:
a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeket a hatóságok sosem felejtik el, és az idő múlása sem csökkenti ezek súlyát.
Joseph Michaels jelenleg még New York államban van őrizetben, hamarosan pedig visszaszállíthatják Floridába – tájékoztat a New York Post.
Nem akarta abbahagyni az ásást a kutya – hátborzongató titokra derült fény
Egy labrador különös felfedezést tett egy angliai kertben, amely akár egy több mint 160 évvel ezelőtti gyilkossághoz is kapcsolódhat. A rejtélyes gyilkosságot a kutya oldhatta meg.
56 év után azonosították a fej és kéz nélkül talált holttestet
Több mint fél évszázad után azonosították egy brutális bűncselekmény áldozatát az Egyesült Államokban. A New York államban talált megcsonkított holttest személyazonosságát modern DNS-vizsgálatok segítségével sikerült megállapítani.