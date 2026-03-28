Veszélyesek lehetnek a gyermekülések? Megdöbbentő eredményt hoztak a tesztelések

Az Európai Unió legutóbbi vizsgálata szerint a gyermekülések jelentős része nem felelt meg a legújabb biztonsági előírásoknak. A kilenc vizsgált ülés közül csak egy bizonyult teljes mértékben megfelelőnek a tesztek során, így a szülőknek különösen érdemes odafigyelniük a választásnál. Az uniós ellenőrzések célja, hogy a gyermekek feje, nyaka és mellkasa megfelelő védelmet kapjon ütközés esetén.

Sok gyermekülés nem felel meg a biztonsági előírásoknak – Fotó: Unsplash

Gyermekülések uniós tesztelése: dinamikus és statikus vizsgálatok

Háromféle ütközési teszet végeztek: 50 km/óra sebességnél frontális, 30 km/óra sebességnél hátsó és 24 km/óra sebességnél oldalütközést szimulálva. A fő problémák a fejtámlák törése és az elégtelen védelem voltak. Emellett statikus ellenőrzésekkel vizsgálták a csatok, szerkezeti elemek és beállítóeszközök állapotát, valamint a jelölések és használati utasítások meglétét. Hat ülésnél hiányosságokat találtak, például:

hiányzó vagy hiányos figyelmeztetések és jelölések;

helytelenül megadott testmagasság-tartomány;

korrózió a fém alkatrészeken.

Az eredmények alapján a hatóságok három terméket visszahívtak, kettőt súlyos, egyet magas, kettőt pedig közepes kockázatúnak minősítettek.

Hol és milyen gyermeküléseket teszteltek?

Nyolc ország nemzeti piacfelügyeleti hatóságai választották ki a kilenc ülést és három rögzítőtalpat: Lettország, Észtország, Lengyelország, Horvátország, Málta, Írország, Finnország és Hollandia. A vizsgált ülések 0–15 hónapos és annál idősebb gyermekek számára készültek, hátrafelé és előre néző típusban, ISOFIX és biztonsági öv kompatibilitással.

Vásárlási tippek és biztonsági ajánlások

A hatóságok a következőkre hívják fel a szülők figyelmét:

ellenőrizzék a jelölések és tájékoztató címkék meglétét;

válasszanak R129 szabványnak megfelelő, 2024 szeptembere után forgalomba hozott üléseket;

helyesen szereljék be és rögzítsék az ülést, figyelve a gyermek korára és testmagasságára;

ISOFIX használata javasolt a biztonság növelése érdekében;

az elfordítható ülések mechanizmusát rendszeresen ellenőrizzék.

A gyártóknak egyértelmű tájékoztatást kell biztosítaniuk, a minőségbiztosítási rendszereket pedig folyamatosan ellenőrizniük kell.