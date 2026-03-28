Rendkívüli

Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Veszélyesek lehetnek a gyermekülések? Megdöbbentő eredményt hoztak a tesztelések

Az uniós vizsgálat sok szülőt meglepett: a legtöbb ülés nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A gyermekülés kiválasztása ezért most kritikus döntés lehet.
Az Európai Unió legutóbbi vizsgálata szerint a gyermekülések jelentős része nem felelt meg a legújabb biztonsági előírásoknak. A kilenc vizsgált ülés közül csak egy bizonyult teljes mértékben megfelelőnek a tesztek során, így a szülőknek különösen érdemes odafigyelniük a választásnál. Az uniós ellenőrzések célja, hogy a gyermekek feje, nyaka és mellkasa megfelelő védelmet kapjon ütközés esetén.

Sok gyermekülés nem felel meg a biztonsági előírásoknak – Fotó: Unsplash

Gyermekülések uniós tesztelése: dinamikus és statikus vizsgálatok

Háromféle ütközési teszet végeztek: 50 km/óra sebességnél frontális, 30 km/óra sebességnél hátsó és 24 km/óra sebességnél oldalütközést szimulálva. A fő problémák a fejtámlák törése és az elégtelen védelem voltak. Emellett statikus ellenőrzésekkel vizsgálták a csatok, szerkezeti elemek és beállítóeszközök állapotát, valamint a jelölések és használati utasítások meglétét. Hat ülésnél hiányosságokat találtak, például:

  • hiányzó vagy hiányos figyelmeztetések és jelölések;
  • helytelenül megadott testmagasság-tartomány;
  • korrózió a fém alkatrészeken.

Az eredmények alapján a hatóságok három terméket visszahívtak, kettőt súlyos, egyet magas, kettőt pedig közepes kockázatúnak minősítettek.

Hol és milyen gyermeküléseket teszteltek?

Nyolc ország nemzeti piacfelügyeleti hatóságai választották ki a kilenc ülést és három rögzítőtalpat: Lettország, Észtország, Lengyelország, Horvátország, Málta, Írország, Finnország és Hollandia. A vizsgált ülések 0–15 hónapos és annál idősebb gyermekek számára készültek, hátrafelé és előre néző típusban, ISOFIX és biztonsági öv kompatibilitással.

Vásárlási tippek és biztonsági ajánlások

A hatóságok a következőkre hívják fel a szülők figyelmét:

  • ellenőrizzék a jelölések és tájékoztató címkék meglétét;
  • válasszanak R129 szabványnak megfelelő, 2024 szeptembere után forgalomba hozott üléseket;
  • helyesen szereljék be és rögzítsék az ülést, figyelve a gyermek korára és testmagasságára;
  • ISOFIX használata javasolt a biztonság növelése érdekében;
  • az elfordítható ülések mechanizmusát rendszeresen ellenőrizzék.

A gyártóknak egyértelmű tájékoztatást kell biztosítaniuk, a minőségbiztosítási rendszereket pedig folyamatosan ellenőrizniük kell.

Az egységes piac védelme

A DG GROW szakpolitikai tisztviselője, Vanessa Capurso szerint a piacfelügyeleti kampányok kulcsfontosságúak az egységes piac zavartalan működése szempontjából. Az ilyen tesztek segítik megóvni a fogyasztókat és a vállalkozásokat azoktól, akik nem tartják be a szabályokat. Az autós gyermekülések a 2024-es Közös intézkedések a termékek megfelelőségéről (JACOP) projekt keretében vizsgált 16 termékkategória egyikét képviselik.

