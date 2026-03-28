Veszélyesek lehetnek a gyermekülések? Megdöbbentő eredményt hoztak a tesztelések

Az Európai Unió legutóbbi vizsgálata szerint a gyermekülések jelentős része nem felelt meg a legújabb biztonsági előírásoknak. A kilenc vizsgált ülés közül csak egy bizonyult teljes mértékben megfelelőnek a tesztek során, így a szülőknek különösen érdemes odafigyelniük a választásnál. Az uniós ellenőrzések célja, hogy a gyermekek feje, nyaka és mellkasa megfelelő védelmet kapjon ütközés esetén.
Gyermekülések uniós tesztelése: dinamikus és statikus vizsgálatok
Háromféle ütközési teszet végeztek: 50 km/óra sebességnél frontális, 30 km/óra sebességnél hátsó és 24 km/óra sebességnél oldalütközést szimulálva. A fő problémák a fejtámlák törése és az elégtelen védelem voltak. Emellett statikus ellenőrzésekkel vizsgálták a csatok, szerkezeti elemek és beállítóeszközök állapotát, valamint a jelölések és használati utasítások meglétét. Hat ülésnél hiányosságokat találtak, például:
- hiányzó vagy hiányos figyelmeztetések és jelölések;
- helytelenül megadott testmagasság-tartomány;
- korrózió a fém alkatrészeken.
Az eredmények alapján a hatóságok három terméket visszahívtak, kettőt súlyos, egyet magas, kettőt pedig közepes kockázatúnak minősítettek.
Hol és milyen gyermeküléseket teszteltek?
Nyolc ország nemzeti piacfelügyeleti hatóságai választották ki a kilenc ülést és három rögzítőtalpat: Lettország, Észtország, Lengyelország, Horvátország, Málta, Írország, Finnország és Hollandia. A vizsgált ülések 0–15 hónapos és annál idősebb gyermekek számára készültek, hátrafelé és előre néző típusban, ISOFIX és biztonsági öv kompatibilitással.
Vásárlási tippek és biztonsági ajánlások
A hatóságok a következőkre hívják fel a szülők figyelmét:
- ellenőrizzék a jelölések és tájékoztató címkék meglétét;
- válasszanak R129 szabványnak megfelelő, 2024 szeptembere után forgalomba hozott üléseket;
- helyesen szereljék be és rögzítsék az ülést, figyelve a gyermek korára és testmagasságára;
- ISOFIX használata javasolt a biztonság növelése érdekében;
- az elfordítható ülések mechanizmusát rendszeresen ellenőrizzék.
A gyártóknak egyértelmű tájékoztatást kell biztosítaniuk, a minőségbiztosítási rendszereket pedig folyamatosan ellenőrizniük kell.
Az egységes piac védelme
A DG GROW szakpolitikai tisztviselője, Vanessa Capurso szerint a piacfelügyeleti kampányok kulcsfontosságúak az egységes piac zavartalan működése szempontjából. Az ilyen tesztek segítik megóvni a fogyasztókat és a vállalkozásokat azoktól, akik nem tartják be a szabályokat. Az autós gyermekülések a 2024-es Közös intézkedések a termékek megfelelőségéről (JACOP) projekt keretében vizsgált 16 termékkategória egyikét képviselik.
Óriási veszélyben van a gyermek, ha így választunk gyerekülést
Csak helyesen rögzített ülésben utaznak biztonságban a csemeték. A gyermekülés vásárlásánál ott kell lennie a saját autónak.
Életveszélyes gyermeküléseket találtak; mutatjuk, mit nem szabad megvásárolni!
A német ADAC és az osztrák ÖAMTC autós klubok rendszeresen készítenek gyermekülésteszteket, most két életveszélyes darabot is találtak.