Felfoghatatlan: saját gyermekeivel végzett az anya, majd felgyújtotta otthonukat

A Minnesota államban történt gyilkosság 2024 márciusában rázta meg a közvéleményt. A vád szerint az anya halálos késszúrást mért egyik fiára, majd több helyen tüzet gyújtott az otthonukban, amelyben másik gyermek is életét vesztette. A hatóságok az ügyet különösen súlyos, előre megfontolt cselekményként kezelték - tájékoztat a New York Post.

Kegyetlen gyilkosság: az anya leszúrta hatéves fiát, majd felgyújtotta a házat, megakadályozva ezzel ötéves öccse elmenekülését

Gyilkosság: ítélet született a minnesotai ügyben

A 37 éves nőt az esküdtszék öt rendbeli elsőfokú gyilkosság és egy rendbeli gyújtogatás miatt találta bűnösnek. Az elsőfokú gyilkosság az amerikai jogban a legsúlyosabb emberölési kategória, amely előre megfontolt szándékot feltételez.

A tragédia a minnesotai Red Lake Nation területén történt. A vádirat szerint a nő a ház több pontján is tüzet okozott, köztük a kijáratok közelében, ami ellehetetlenítette a menekülést. Az egyik gyermek füstmérgezés következtében halt meg.

A védelem a tárgyalás során beszámíthatatlanságra hivatkozott, arra az álláspontra helyezkedve, hogy a nő mentális állapota miatt nem volt teljes mértékben felelősségre vonható. Az esküdtszék azonban ezt az érvelést nem fogadta el, és megállapította büntetőjogi felelősségét.

Minnesota államban az elsőfokú gyilkosság kötelezően életfogytiglani börtönbüntetéssel jár. Az ítélethirdetésre a későbbiekben kerül sor. A hatóságok közleményükben hangsúlyozták, hogy az ítélet célja az igazságszolgáltatás érvényesítése és a közösség számára nyújtott jogi elégtétel.

