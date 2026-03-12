Szabadon engedhetik a hírhedt brit gyilkost

Szabadlábra kerülhet az egyik leghírhedtebb brit gyilkos. Tony Jasinskyj volt katona nemi erőszak és gyilkosság miatt tölti börtönbüntetését – írja a Sun.

Szabadlábra kerülhet az egyik leghírhedtebb brit gyilkos, aki a 80-as években megerőszakolt és meggyilkolt egy tinédzsert. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Jasinskyj 1981. június 6-án elrabolta a 14 éves Marion Croftsot Hampshire-ben. A férfi megerőszakolta, fejbe verte, végül megfojtotta áldozatát, a holttestet pedig egy gyalogösvény mellett a bokrok közé rejtette.

A nyomozók az áldozat ruházatán találtak DNS-mintát, azonban nem tudták azonosítani a tettest. Jasinskyj több mint 20 éven át elkerülte az gazságszolgáltatást, mígnem a DNS-elemzés fejlődésének köszönhetően 2001-ben sikeresen azonosították Jasinskyjt Marion gyilkosaként.

Jasinskyjt 2002-ben a winchesteri koronabíróságon mindössze három óra tárgyalás tán minden vádpontban bűnösnek találták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

2014-ben Jasinskyj fellebbezett az ítélet ellen, de a bíróság elutasította.

Jasinskyj idén nyáron feltételesen szabadlábra helyezhetővé válik a törvények szerint, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy valóban szabadon engedik. Júniusban egy hivatalos bizottság vizsgálja felül az ügyet, és dönt arról, hogy Jasinskyj szabadon bocsátása milyen kockázatot jelenthet a közbiztonságra.

