Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos

Itt az oroszok pusztító bosszúja - új szintre lépett a háború

gyilkosság

Szabadon engedhetik a hírhedt brit gyilkost

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szabadon engedhetnek egy volt katonát az Egyesült Királyságban, aki a 80-as években megerőszakolt és megölt egy tinédzsert. A kegyetlen gyilkos szabadlábra helyezésének ügyét nyáron tárgyalják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyilkosságEgyesült Királyságnemi erőszakgyilkos

Szabadlábra kerülhet az egyik leghírhedtebb brit gyilkos. Tony Jasinskyj volt katona nemi erőszak és gyilkosság miatt tölti börtönbüntetését – írja a Sun.

Szabadlábra kerülhet az egyik leghírhedtebb brit gyilkos, aki a 80-as években megerőszakolt és meggyilkolt egy tinédzsert. (A kép illusztráció.)
Szabadlábra kerülhet az egyik leghírhedtebb brit gyilkos, aki a 80-as években megerőszakolt és meggyilkolt egy tinédzsert. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Jasinskyj 1981. június 6-án elrabolta a 14 éves Marion Croftsot Hampshire-ben. A férfi megerőszakolta, fejbe verte, végül megfojtotta áldozatát, a holttestet pedig egy gyalogösvény mellett a bokrok közé rejtette.

A nyomozók az áldozat ruházatán találtak DNS-mintát, azonban nem tudták azonosítani a tettest. Jasinskyj több mint 20 éven át elkerülte az gazságszolgáltatást, mígnem a DNS-elemzés fejlődésének köszönhetően 2001-ben sikeresen azonosították Jasinskyjt Marion gyilkosaként.

Jasinskyjt 2002-ben a winchesteri koronabíróságon mindössze három óra tárgyalás tán minden vádpontban bűnösnek találták és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.

2014-ben Jasinskyj fellebbezett az ítélet ellen, de a bíróság elutasította.

Jasinskyj idén nyáron feltételesen szabadlábra helyezhetővé válik a törvények szerint, azonban ez korántsem jelenti azt, hogy valóban szabadon engedik. Júniusban egy hivatalos bizottság vizsgálja felül az ügyet, és dönt arról, hogy Jasinskyj szabadon bocsátása milyen kockázatot jelenthet a közbiztonságra.

Túlélte a szívinfarktust, majd saját lakótársa végzett vele brutálisan

Sokkoló gyilkosság történt Floridában: egy nő állítólag halálra szúrta idős lakótársát, majd testét ponyva alá rejtette. Az eset Punta Gorda városában történt, mindössze egy héttel azután, hogy a két személy összeköltözött.

Hajmeresztő gyilkosság: viccből késelte halálra barátnőjét

Egy pennsylvaniai férfi féltékenységből halálra szúrta az exét, majd azt állította, hogy mindezt „csak viccnek szánta”. A férfi a volt barátnője meggyilkolását azzal próbálta magyarázni, hogy nem gondolta komolyan a tettét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!