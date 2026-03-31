Brutális gyilkosság: segélyhívás közben lőtte agyon a férjét a nő

Sokkoló tragédia rázta meg a floridai Gulf Breeze városát, ahol egy kétgyermekes apa a segélyhívás közben halt meg. A gyilkosságot a férfi felesége követte el, egy családi vita miatt.

A gyilkosságot a feleség követte el

Fotó: Santa Rosa County Jail

A 33 éves Collin Turner, aki korábban 14 évig szolgált az amerikai tengerészgyalogságnál, feleségével, Bree Kuhnnal élt együtt, közös gyermekeikkel és a nő korábbi kapcsolatából született gyermekével. A tragédia napján többször is rendőrt hívtak a családi házhoz.

Először a nő értesítette a hatóságokat kora délután, de a kiérkező rendőrök nem találtak fizikai erőszakra utaló jeleket. Később a férfi is telefonált, ám ekkor sem történt intézkedés.

Az este folyamán azonban a helyzet súlyosbodott. Nem sokkal fél hét előtt Collin Turner ismét a segélyhívót tárcsázta, és arról számolt be, hogy felesége bezárta őt a garázsba, és korábban megpróbálta eltörni a karját. A diszpécsernek részletesen elmondta, mi történt, miközben próbált segítséget kérni - írja a Mirror.

A hívás közben hirtelen lövések dördültek. A diszpécser riadtan kérdezte, mi történt, mire a férfi rémülten kimondta utolsó szavait:

A feleségem lelőtt!

Ezt követően további lövések hallatszottak, a férfi pedig a helyszínen meghalt.

Önvédelemnek akarta beállítani a gyilkosságot

A rendőrök rövid időn belül őrizetbe vették Bree Kuhnt, aki elismerte, hogy rálőtt a férjére, ugyanakkor önvédelemre hivatkozott. Azt állította, hogy férje korábban megfenyegette őt és a gyerekeket, és attól tartott, hogy elviszi őket, majd bántani fogja őket.

A nyomozás során azonban az ügyészek szerint semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá ezeket az állításokat.

A bíróság végül előre kitervelt emberölésben találta bűnösnek a nőt.

A tárgyaláson az áldozat édesanyja elmondta, hogy fia elvesztése feldolgozhatatlan fájdalmat okozott a családnak, különösen a kisgyermekek számára, akik azóta is rettegnek attól, hogy újra elveszítenek valakit. Jelenleg a nagyszülők nevelik a gyerekeket.

