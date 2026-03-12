Túlélte a szívinfarktust, majd saját lakótársa végzett vele brutálisan

Sokkoló gyilkosság történt Floridában: egy nő állítólag halálra szúrta idős lakótársát, majd testét ponyva alá rejtette. Az eset Punta Gorda városában történt, mindössze egy héttel azután, hogy a két személy összeköltözött – írja a New York Post.

Megrázó gyilkosság áldozata lett a floridai veterán – Fotó: Unsplash

Megrázó gyilkosság: veterán lakótársát ölte meg

A 48 éves Shannon Rose Giblin vasárnap este összeveszett 76 éves lakótársával, Paul De Wayne Bradley-vel közös otthonukban. A vita hevében Giblin állítólag megszúrta Bradley-t, és amikor rájött, milyen súlyos a sérülés, a testet egy ponyva alá rejtette, majd elmenekült a férfi autójával.

Mire a rendőrök megérkeztek, Bradley meghalt.

A rendőrök később elfogták a nőt, aki állítólag bevallotta a gyilkosságot.

A szomszédok és barátok szerint Bradley veterán volt, aki nemrég egy szívinfarktust túlélt, és mindig segítőkész volt a közösségében. Giblin rövid ott-tartózkodása alatt végig furcsán viselkedett, és hazudott is neki, ami végül a tragikus összetűzéshez vezetett.

Viccből késelte halálra volt barátnőjét egy férfi

Egy pennsylvaniai férfi féltékenységből halálra szúrta az exét, majd azt állította, hogy mindezt „csak viccnek szánta”. A férfi a volt barátnője meggyilkolását azzal próbálta magyarázni, hogy nem gondolta komolyan a tettét.

Megrázó támadás: influenszert késeltek halálra

Tragikus hírről számoltak be a kanadai hatóságok: súlyos támadás áldozata lett a népszerű influenszer. A 45 éves Nancy Grewal halálos késelés áldozata lett.