Ha a tavaszi nap-éj egyenlőség az esztendő reggele, akkor Gyümölcsoltó Boldogasszony március 25-i napja annak kimondott szava. Az a szent pillanat, amikor a teremtő Isten akarata megszólítja az embert, és Mária — fejet hajtva az isteni rend előtt — kimondja az igent: „legyen nekem a te igéd szerint”. Ez a kimondott szó nem puszta beszéd, hanem befogadás: annak a döntése, hogy a Szentlélek által érkező Fény, a Világ Világosságának magja, maga a teremtő Isten helyet találjon az emberi létben, Mária méhében.

Angyali üdvözlet – a megtestesülés pillanata, amikor az örök Ige belép a történeti időbe.

Fotó: Fra Angelico: The Annunciation, San Marco kolostor, Firenze, Wikimedia Commons.

Az évkör kozmikus rendjében, a tavaszi napéjegyenlőség napján, a csillagászati év kezdetén, amikor a Nap átlépte az égi egyenlítőt, a fény és sötétség egyensúlya mintegy láthatóvá tette a teremtett világ rejtett arányait. E kozmikus egyensúly azonban néhány nappal később már életet keres, formát ölt, megtermékenyít és befogadásra talál. Ez március 25-e, az Angyali üdvözletet követő Ige foganásának, azaz Jézus foganásának napja, amikor a teremtő Logosz Mária méhében a megtestesülés első, rejtett pillanatához érkezik.

Ez a magyar hagyomány szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, az egyházi nyelvben pedig az Angyali üdvözlet, latinul Annuntiatio Domini, azaz az Úr hírüladásának és az Ige foganásának ünnepe.

Nem egyszerűen a tavasz egyházi ünnepe tehát, hanem a Kikelet szakrális pillanata: amikor az égi rendből földi hagyomány lesz, amikor a természetben meginduló élet a keresztény liturgiában nevet kap, s amikor a magyar néplélek a maga szakrális tapasztalatával őrzi és meséli el a fény befogadásának titkát, hogy éppen 9 hónappal később, karácsonykor világra születhessen Jézus, a Világ Világossága.

Szent idő, amikor az esztendő reggelén a fény erői birtokba veszik a világot, a növényekben megindul a nedvkeringés, fellélegzik a föld, hogy a teremtés szerelmetes erői által újra termékennyé váljék az Anyatermészet. Mindaz, ami addig rejtve volt, lassanként kibontakozásra készül. A belévetett mag, a megmetszett fa, a szemzett szőlő, az oltott ág, a rügyekben feszülő élet mind ugyanannak a kozmikus törvénynek a földi jelei: a megtermékenyülésnek, a befogadásnak és az új élet láthatatlan indulásának.