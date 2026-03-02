Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

Teherán hétfőn közölte, hogy nem hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal a háború közepette. Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára közösségi médiás bejegyzéseiben azt írta: Irán nem ül tárgyalóasztalhoz Washingtonnal. Donald Trump amerikai elnök pedig további amerikai áldozatok lehetőségére figyelmeztetett, miután a harcokban négy amerikai életét vesztette. A Hezbollah hétfőn bejelentette, hogy izraeli katonai bázist támadott meg, és közölte: az akciót Ali Hámenei ajatollah halála miatt hajtotta végre.

A felvételen az Aramco Ras Tanura-i olajfinomítója látható az iráni csapásokat követően. A létesítmény területéről füst száll fel, miközben a környéken károk nyomai figyelhetők meg.

