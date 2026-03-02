Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

Hírlevél
Rendkívüli

A műholdképek nem hazudnak: Orbán Viktor bemutatta a bizonyítékokat

háború

Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban közös katonai műveletet indított Irán ellen, amelyet megelőző csapásként jellemeztek. A háború kitörése óta légi és tengeri támadások érték Teheránt és több várost, Irán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal válaszolt. A konfliktushoz időközben csatlakozott a Hezbollah is, miközben több közel-keleti ország, köztük az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Kuvait és Katar területe is érintetté vált a harcokban.
Teherán hétfőn közölte, hogy nem hajlandó tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal a háború közepette. Ali Laridzsáni, az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács főtitkára közösségi médiás bejegyzéseiben azt írta: Irán nem ül tárgyalóasztalhoz Washingtonnal. Donald Trump amerikai elnök pedig további amerikai áldozatok lehetőségére figyelmeztetett, miután a harcokban négy amerikai életét vesztette. A Hezbollah hétfőn bejelentette, hogy izraeli katonai bázist támadott meg, és közölte: az akciót Ali Hámenei ajatollah halála miatt hajtotta végre.

A felvételen az Aramco Ras Tanura-i olajfinomítója látható az iráni csapásokat követően. A létesítmény területéről füst száll fel, miközben a környéken károk nyomai figyelhetők meg.

