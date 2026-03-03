Hírlevél
Rendkívüli

Megszólalt Irán, de erre a bejelentésre senki sem számított

Fontos

Zelenszkij bejelentést tett az ukrán elnökválasztásról

háború

Sokkoló képeken a szétbombázott és lángoló Közel-Kelet - galéria

21 perce
Már negyedik napja tart a háború a Közel-Keleten. A fegyveres konfliktus 2026. február 28-án, szombat hajnalban kezdődött, amikor Izrael és az Egyesült Államok összehangolt légicsapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. A harcok következtében eddig jelentős számú halálos áldozatról érkeztek hivatalos jelentések, köztük Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hameneinek a haláláról is.
háborúAmerikaIránIzrael

A keddi fejlemények szerint éjszaka a libanoni Hezbollah rakétatámadást indított Izrael ellen, amelyre az izraeli haderő kiterjedt légicsapásokkal válaszolt Bejrútban. Az izraeli hadsereg (IDF) közlése alapján az akcióban 100 vadászgép vett részt, és mintegy 250 bombát dobtak le iráni és Hezbollahhoz köthető célpontokra, köztük vezetési létesítményekre. Az Iráni Vörös Félhold Társaság legfrissebb adatai szerint Iránban 787-re emelkedett a halálos áldozatok száma. A nap folyamán Irán lezárta a Hormuzi-szorost, amely a Perzsa-öböl és az Indiai-óceán közötti kulcsfontosságú tengeri útvonal. A harcok jelenleg 13 ország területét érintik. Pakisztán részleges légtérzárat jelentett be, több mint 150 nemzetközi járatot töröltek.

háború
Füst száll fel a támadások célpontjává vált területről, miközben robbanássorozat hallatszott Teheránban, Iránban, 2026. március 1-jén
Fotó: Anadolu via AFP

Háború hatásai: emelkedő olajárak és több száz kórházi eset

Hétfőn a háború piaci hatásai azonnal érezhetők voltak: az ázsiai tőzsdék meredek eséssel indítottak, az olajárak emelkedtek, a befektetők kockázatkerülő pozíciókat vettek fel. Izraelben az egészségügyi minisztérium közlése szerint 777 ember került kórházba az iráni támadások után, közülük 86-an intenzív osztályon fekszenek.

Füst száll fel a támadások célpontjává vált területről, miközben robbanássorozat hallatszott Teheránban, Iránban, 2026. március 1-jén

Egyre durvul a helyzet: nukleáris létesítmény sérült meg Iránban

Amerikai és izraeli csapásokat követően több épület is megrongálódott az iráni Natanz nukleáris létesítményében – számolt be a CNN műholdfelvételekre hivatkozva. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség ugyanakkor nem észlelt közvetlen sérülést az iráni atomobjektumokon.

 

