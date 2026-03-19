Áram és víz nélkül maradt a lakosság egy része

Az orosz-ukrán háború hatásai nemcsak a frontvonalakon érezhetők: Nyíregyházától néhány órányi autóútra keletre a civilek mindennapjait is súlyosan meghatározza a konfliktus. A legutóbbi, szerda esti orosz légicsapások következtében tízezrek maradtak áram és víz nélkül Ukrajnában – írja a Szon.

Orosz-ukrán háború: Egy ukrán önkormányzati dolgozót emelnek fel egy kosaras emelőkosárral a szerdán történt orosz légitámadás helyszínén, Zaporizzsjában, 2026. március 18-án

Míg Magyarországon természetes, hogy este egyszerűen felkapcsoljuk a villanyt, addig a háború sújtotta térségekben ez korántsem magától értetődő. Ukrajnában rendszeressé váltak az áramszünetek és a fűtéskimaradások. A háború során az orosz hadsereg célzott támadásokat indít az energetikai infrastruktúra ellen, ezzel is növelve a nyomást a civil lakosságon.

Egyre súlyosabbak a háború következményei a civil lakosság számára

Az emberek évek óta nélkülözésben élnek: ha éppen van áram, azonnal igyekeznek feltölteni eszközeiket. Szerda este újabb támadás érte az ukrán energetikai létesítményeket, amelynek következtében a Volinyi területen tízezrek maradtak ellátás nélkül.

A légicsapás különösen súlyosan érintette Novovolinszk térségét, ahol mintegy harmincezer háztartás maradt áram nélkül. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kieső energiaellátás miatt vízellátási problémák is kialakultak, amit a helyi vezetés is megerősített.

Nemzetközi szervezetek szerint a háború következményei egyre súlyosabbak a civil lakosság számára. Az ENSZ egyik ukrajnai képviselője rámutatott: az embereket rendszeresen éjszakai légiriadók és robbanások ébresztik fel, különösen a nagyvárosokban és a keleti régiókban.

Egy orosz parancsnok tizedeli az ukrán légierő gépeit

Egy orosz parancsnok beszámolója szerint az orosz–ukrán háború során több ukrán katonai gépet is sikerült megsemmisítenie, köztük vadászgépeket és helikoptereket. Az első ukrán katonai helikoptert még 2022 őszén lőtte le, napokig tartó megfigyelés után. A parancsnok elmondta, hogy az Ukrán Fegyveres Erők sokszor ugyanazt a hibát követték el.