Hackerek törték fel az FBI igazgatójának e-mail-fiókját

Hackertámadás érte az FBI igazgatóját, Kash Patelt, aki most a világ figyelmének középpontjába került. Az igazgató privát e-mailjei szivárogtak ki, a támadást állítólag egy Iránhoz kötődő csoport vállalta fel – írja a Focus.

Hackertámadás: feltörték az FBI-igazgató e-mail-fiókját

A Handala nevű weboldalon tették közzé Patel privát e-mailjeit, fotóit és dokumentumait, a weboldalt azonban egy orosz szerverről működtették. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma tízmillió dolláros (kb. 3,8 milliárd forint) jutalmat ajánlott fel azok számára, akik információval szolgálnak a Handala Hack Team azonosításához.

Az e-mailek 2011 és 2022 közötti levelezést fednek le, főként személyes és üzleti tartalommal.

Patel valamivel több mint egy éve vezeti az FBI-t, és a múlt héten az amerikai hatóságok több, Iránhoz köthető weboldalt is letiltottak. A Handala név ebben a kontextusban is felmerült, miután idén egy amerikai orvostechnikai cég elleni kibertámadást vállaltak fel.

