Hihetetlen! Megtalálták azt a hagymát, ami vágáskor sem csípi a szemet

A japán kutatók több évtizedes munka után alkották meg a Smile Ball hagyma nevű fajtát. Ez a japán hagyma nemcsak hogy nem csípi a szemet, hanem az íze is enyhébb és édesebb a megszokottnál. A termesztők szerint az új édes hagyma gyorsan népszerűvé válhat azok körében, akik eddig a könnyezés miatt idegenkedtek a konyhai előkészítéstől - írja a Daily Mail.

A Smile Ball hagyma Hokkaidó szigetén terem

Fotó: Unsplash

Melyik hagyma nem csípi a szemet?

A kutatók által kifejlesztett Smile Ball hagyma az a fajta, amelyet úgy nemesítettek, hogy vágáskor ne irritálja a szemet. A japán fejlesztésű zöldség megjelenésében és állagában a hagyományos hagymára hasonlít, azonban nem termel olyan anyagokat, amelyek könnyezést okoznának. A fajta a japán kutatók hosszú kísérleteinek eredménye, és egyre több gazda kezdi termeszteni.

Miért sírunk hagyma vágásakor?

A hagyma vágása során a sejtek megsérülnek, és különböző enzimek szabadulnak fel. Ezek egy illékony gázt hoznak létre, amely a szem nedvességével reakcióba lépve enyhe kénsavat képez. Ez az irritáló hatás váltja ki a könnyezést, a szervezet így próbálja kiöblíteni a szemet érő anyagot.

Hol termesztik a Smile Ball hagymát?

A Smile Ball hagymát elsősorban Japán északi részén, Hokkaidó szigetén termesztik. A különleges japán hagyma iránt egyre nagyobb a kereslet, ezért a gazdák fokozatosan növelik a termőterületeket. A termesztők részletes adatokat kapnak a kutatóktól a megfelelő termesztési körülményekről, ami segíti a fajta elterjedését.

Miben különbözik a Smile Ball hagyma a hagyományos hagymától?

A legnagyobb különbség az, hogy a Smile Ball hagyma nem okoz könnyezést. A kutatók olyan tulajdonságot nemesítettek bele, amely megakadályozza az irritáló gáz képződését. Emellett az íze is eltér: a beszámolók szerint ez egy kifejezetten édes hagyma, amely kevésbé csípős és lágyabb aromájú, mint a hagyományos változatok.

Mennyibe kerül a könnymentes hagyma?

A japán piacokon egy nagyobb darab Smile Ball hagyma ára körülbelül 70 pennynek (kb. 330–340 ft) megfelelő összeg. Az ár magasabb lehet a hagyományos hagymákhoz képest, mivel egy speciális, új fajtáról van szó. A termesztők azonban arra számítanak, hogy a nagyobb mennyiségű termelés idővel csökkentheti az árakat.