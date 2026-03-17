Két napon belül a második halálos hajóbaleset történt Japánban

A parti őrség helyi idő szerint hajnali 1 óra 15 perckor kapott értesítést az ütközésről, melynek során egy 748 tonnás teherhajó és egy 140 tonnás halászhajó csapódott egymásba Aomori prefektúrában, Miszava várostól 20 kilométerre a tengeren. A halászhajó felborulásakor a fedélzetről mind a 13-an a tengerbe estek. Mindannyiukat kiemelték a vízből reggel 7 óráig, közülük azonban négyen eszméletlen állapotban voltak, és életüket már nem tudták megmenteni. A parti őrség vizsgálatot indított a hajóbaleset körülményeinek tisztázására – számolt be az MTI.

A keddi, japán hajóbalesetben egy halászhajó ütközött egy teherhajóval, négyen meghaltak – Fotó: FRED TANNEAU / AFP / illusztráció

Hétfőn is volt egy hajóbaleset Japánban: diákokat szállító hajók borultak fel, ketten meghaltak

Két ember meghalt, miután diákokat szállító csónakok borultak fel hétfőn a japán Okinawa szigete mellett. A sajnálatos tragédia Henokónál történt, ahol az amerikai hadsereg egyik bázisának áthelyezésén dolgoznak.

