A jelzőrakétát vette észre a halász, döbbenetes látvány fogadta a helyszínen

Tragikus hajóbalesetben vesztette életét két ember Új-Dél-Walesben csütörtökön a Yamba part menti zátonyon – írja a DailyMail.

Fotó: Unsplash

A csónakkal megpróbáltak átkelni a zátonyon, a hajót azonban egy hullám felborította.

A mentőszolgálat egy 52 éves férfit kihúzott a vízből, őt kórházba szállították.

Civilek és egy mentőhelikopter két másik embert húztak ki a hullámok közül, de az életüket már nem tudták megmenteni.

Egy helyi halász, Zac Keys elmondta, hogy a hajójából látta, hogy valaki jelzőrakétát lő a magasba. A helyszínre sietett, és egy férfit mentett ki a vízből.

„Odahajóztunk a csónak mellé, megragadtam a fickót, átemeltem a csónak oldalán, és a fedélzetre húztam” – mondta Keys.

A kimentett férfi sokkos állapotban volt, elmondta, hogy egy hullám borította fel a hajót, és beverte a fejét.

A hatóságok vizsgálják a tragikus hajóbaleset körülményeit, egyelőre nem tudni, hogy kutatnak-e további áldozatok után.

