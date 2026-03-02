A mélyből emeltek ki egy 650 éves hajóroncsot - páratlan kincs lapult benne

A mintegy 650 éves hajóroncs feltehetően Kínából Temaszek (a mai Szingapúr területén fekvő történelmi kikötő) felé tartott, amikor elsüllyedt. A lelőhelyen előkerült kék-fehér porcelán mennyisége és minősége arra utal, hogy a térség a 14. században a nemzetközi kereskedelem egyik fontos csomópontja volt - tájékoztat a CNN.

A Szingapúr partjai közelében feltárt hajóroncson mintegy 3,5 tonna kerámiamaradványt találtak - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Mit találtak a szingapúri hajóroncsban?

A kutatók mintegy 3,5 tonnányi kerámiatöredéket emeltek ki a tengerfenékről, ebből körülbelül 136 kilogramm volt Jüan-dinasztia kori kék-fehér porcelán. A leletek között ép vagy majdnem ép darabok is előkerültek, amelyeken négykarommal ábrázolt sárkány, főnix és krizantémminták láthatók. A visszatérő motívumok – például a lótusztóban úszó mandarin récék – segítettek a pontosabb keltezésben, mivel ezek egy meghatározott uralkodói időszakhoz köthetők.

Miért volt különleges a Jüan-dinasztia kék-fehér porcelánja?

A Jüan-dinasztia idején készült kék-fehér porcelán technológiai és művészeti áttörést jelentett. A jellegzetes kobaltkék festést Perzsiából származó alapanyaggal készítették, ami a mongol birodalom kiterjedt kereskedelmi hálózatának bizonyítéka. A porcelán áttetszősége, keménysége és részletgazdag díszítése miatt Eurázsia elitjei körében is keresett luxuscikké vált. Egyes korabeli hiedelmek szerint még mágikus tulajdonságokkal is felruházták.

Hol süllyedt el a Jüan-dinasztia porcelánt szállító hajó?

A hajó Szingapúr partjai közelében süllyedt el, sekély vízben. A szakértők feltételezése szerint a szállítmány a kínai Quanzhou kikötőjéből indult, amely a Jüan-dinasztia idején a kék-fehér porcelán egyik legfontosabb exportközpontja volt. A térség a szárazföldi és tengeri selyemút fontos állomása volt, amelyet a mongol birodalom uralt. A hajóroncs felfedezése így nemcsak régészeti, hanem gazdaságtörténeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű.

