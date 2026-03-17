Turisták menekültek az égő hajóról – videón a drámai pillanatok

Drámai pillanatok játszódtak le csütörtök délelőtt amikor egy ötmotoros turistahajó kigyulladt Floridában. Az utasoknak gyorsan kellett elhagyniuk az égő járművet, amelyet teljesen elpusztított a hajótűz, de szerencsére senki nem sérült meg – írja a Fox News.

Hajótűz pusztított el egy turistahajót – Fotó: Facebook/Miami-Dade Fire Rescue

Hajótűz és hősies mentés a Size Matters fedélzetén

Az omahai turisták a Florida Keys felé tartottak a 12 méter hosszú Size Matters nevű hajóval, azonban nem sokkal indulás után füstszagot éreztek, és hamarosan lángok csaptak fel a fedélzeten.

A csoport először tűzoltó készülékkel próbálta megfékezni a tüzet, de gyorsan rájöttek, hogy el kell hagyniuk a hajót.

A bajba jutott csoport jelzett a közelben lévő hajósoknak, akik azonnal a segítségükre siettek. Az Ocean Rescue egységei gyorsan a helyszínre értek, és az utasokat biztonságban kimentették. A tűzoltóság légi és vízi egységei is részt vettek a mentésben, majd a megégett hajóroncsot elvontatták. A hatóságok még vizsgálják a tűz okát, de szerencsére senki sem sérült meg, és mindenki folytathatta útját.

Hatalmas lángok csaptak fel a Tisza-tónál: tíz hektáron égett a nádas Egyeknél – videóval

Kiterjedt tűz ütött ki a Tisza-tó térségében vasárnap délután, amikor egy nádas-bozótos terület lángra kapott Egyek közelében. A lángok miatt több település tűzoltóit is riasztották, akik nagy erőkkel dolgoztak a tűz megfékezésén.

Kórházi tűz pusztított az intenzív osztályon, többen meghaltak

Drámai mentési akció zajlott egy indiai kórházban, miután hajnalban lángok csaptak fel az intenzív osztályon. A kórházi tűz tíz ember életét követelte, és több dolgozó is megsérült, miközben a betegek életéért küzdöttek.