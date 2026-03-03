Halálos baleset: brutálisan letarolta a vonat a kamiont – videó

A halálos baleset csütörtök délelőtt történt: egy 43 éves férfi nyerges vontatóval hajtott be a vasúti átjáróba annak ellenére, hogy a fényjelzés már a közeledő vonatra figyelmeztetett. Mire a jármű a sínekre ért, a sorompók lecsukódtak. A sofőr még próbált manőverezni, de az érkező vonat vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést. A becsapódás után mindkét jármű kigyulladt – írja a Paraméter.

A halálos baleset pillanatai: a síneken rekedt kamionba rohant a vonat, az ütközés után mindkét jármű kigyulladt Fotó: Facebook/Szlovák Köztársaság Rendőrsége

Halálos baleset – egy ember meghalt, tizennégyen megsérültek

A kamion sofőrje a roncsok közé szorult. A helyszínre érkező mentőegységek minden erőfeszítése ellenére sem tudták megmenteni az életét.

A vonaton 17-en tartózkodtak, közülük 14 sérültet a lévai, nyitrai, érsekújvári, galántai és komáromi kórházba szállítottak. Többségüket azóta már hazaengedték.

A mozdonyvezetőt alkoholtesztnek vetették alá, amely negatív eredményt mutatott. A teherautó sofőrje esetében az esetleges alkoholfogyasztást a boncolást követően vizsgálják.

Mit tegyen, ha a sorompók közé szorul?

A rendőrség egy térfigyelő kamera felvételét is közzétette, amely rögzítette az ütközés pillanatait. A hatóság figyelmeztet: a vasúti átjárós baleset megelőzése minden járművezető felelőssége.

Ha hasonló helyzetbe kerül:

Ne várjon, ne essen pánikba, azonnal cselekedjen!

Ha a jármű mozgásképtelen, hagyja el, és menjen biztonságos távolságba!

Hívja a 158-as vagy a 112-es segélyhívó számot!

Ha a jármű mozgásképes, törjön át a sorompón — az anyagi kár eltörpül az emberi élethez képest!

A szakemberek kiemelik: egy vonat és kamion ütközés során a szerelvény féktávolsága akár több száz méter is lehet. A vasúti átjáró biztonsági szabályai nem véletlenül szigorúak — néhány megspórolt másodperc nem ér egy emberéletet.

