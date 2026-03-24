Brutális baleset – szellemjármű csapódott ebbe az autóba?

Halálos baleset történt Luhanszkban, Ukrajnában. Március 22-én késő este egy motoros és egy személygépkocsi ütközött. A karambol akkora erejű volt, hogy a motoros több métert repült, és a helyszínen életét vesztette.

Fotó: TikTok/tvpworld.com

Az autó egyik utasa beszorult a roncsok közé, őt kiszabadították, majd két másik utassal együtt kórházba szállították. Az autó sofőrje nem sérült meg.

A motoros olyan súlyos sérüléseket szenvedett az ütközésben, hogy már nem tudták megmenteni az életét.

A tragédiáról készült felvételen jól látható, amint a motoros hátulról szinte fékezés nélkül csapódik a lámpánál várakozó autónak. A motoros több métert repült, majd hatalmas erővel zuhant az aszfaltra a kereszteződésben. Az ütközés akkora erejű volt, hogy a balesetben érintett autó belecsúszott az előtte várakozó járműbe.

