Halálos zuhanás a turistaparadicsomban – 60 métert esett a nő a szakadékba

A tragédia szombaton történt a Tennessee állambeli részen, az úgynevezett Alum Cave Trail mentén – azon az útvonalon, amely évente turisták millióit vonzza. A parkőrök azonnal a helyszínre siettek, miután bejelentést kaptak a zuhanásról. A mentők azonban már nem tudták újraéleszteni a nőt – a sérülései végzetesnek bizonyultak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, számolt be a Foxnews.
Veszélyesebb, mint gondolnánk
Az Alum Cave Trail első ránézésre ártalmatlan kirándulóútvonalnak tűnhet, ám a valóság egészen más: meredek szakaszok, szűk ösvények és sziklaperemek váltják egymást. Az út a híres Mount LeConte csúcsához vezet, amely a térség egyik legmagasabb pontja.
A hivatalos figyelmeztetések szerint a terep több helyen kifejezetten veszélyes, különösen rossz időjárási körülmények között.
Előző nap is volt zuhanás
A tragédia előtti napon már történt egy másik ijesztő incidens is a parkban: hatalmas sziklatömbök zúdultak egy autóra egy kanyargós hegyi úton. A jármű eleje szinte teljesen összeroncsolódott.
A két utas súlyosan megsérült, de a hírek szerint túlélik a balesetet.
Turisták milliói – rejtett veszélyek
A National Park Service adatai szerint a Great Smoky Mountains az egyik leglátogatottabb nemzeti park az Egyesült Államokban. Vadregényes tájai és lenyűgöző panorámái évente tömegeket csábítanak ide. A mostani tragédia azonban ismét emlékeztet: a természet szépsége mögött komoly veszélyek is leselkednek.
