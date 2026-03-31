zuhanás

Halálos zuhanás a turistaparadicsomban – 60 métert esett a nő a szakadékba

Szörnyű baleset rázta meg az amerikai Great Smoky Mountains National Park látogatóit. Egy 65 éves nő életét vesztette egy tragikus zuhanás során. Az egyik legnépszerűbb túraösvényen egy 60 méter magas szikláról esett a szakadékba.
A tragédia szombaton történt a Tennessee állambeli részen, az úgynevezett Alum Cave Trail mentén – azon az útvonalon, amely évente turisták millióit vonzza. A parkőrök azonnal a helyszínre siettek, miután bejelentést kaptak a zuhanásról. A mentők azonban már nem tudták újraéleszteni a nőt – a sérülései végzetesnek bizonyultak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, számolt be a Foxnews.

A 65 éves túrázó nő óriási zuhanása a Great Smoky Mountainsban végzetesnek bizonyult – Fotó: PATRICK GORSKI / NurPhoto

Veszélyesebb, mint gondolnánk

Az Alum Cave Trail első ránézésre ártalmatlan kirándulóútvonalnak tűnhet, ám a valóság egészen más: meredek szakaszok, szűk ösvények és sziklaperemek váltják egymást. Az út a híres Mount LeConte csúcsához vezet, amely a térség egyik legmagasabb pontja.

A hivatalos figyelmeztetések szerint a terep több helyen kifejezetten veszélyes, különösen rossz időjárási körülmények között.

Előző nap is volt zuhanás

A tragédia előtti napon már történt egy másik ijesztő incidens is a parkban: hatalmas sziklatömbök zúdultak egy autóra egy kanyargós hegyi úton. A jármű eleje szinte teljesen összeroncsolódott.

A két utas súlyosan megsérült, de a hírek szerint túlélik a balesetet.

Turisták milliói – rejtett veszélyek

A National Park Service adatai szerint a Great Smoky Mountains az egyik leglátogatottabb nemzeti park az Egyesült Államokban. Vadregényes tájai és lenyűgöző panorámái évente tömegeket csábítanak ide. A mostani tragédia azonban ismét emlékeztet: a természet szépsége mögött komoly veszélyek is leselkednek.

