Halálos zuhanás a turistaparadicsomban – 60 métert esett a nő a szakadékba

A tragédia szombaton történt a Tennessee állambeli részen, az úgynevezett Alum Cave Trail mentén – azon az útvonalon, amely évente turisták millióit vonzza. A parkőrök azonnal a helyszínre siettek, miután bejelentést kaptak a zuhanásról. A mentők azonban már nem tudták újraéleszteni a nőt – a sérülései végzetesnek bizonyultak. A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok, számolt be a Foxnews.

A 65 éves túrázó nő óriási zuhanása a Great Smoky Mountainsban végzetesnek bizonyult – Fotó: PATRICK GORSKI / NurPhoto

Veszélyesebb, mint gondolnánk

Az Alum Cave Trail első ránézésre ártalmatlan kirándulóútvonalnak tűnhet, ám a valóság egészen más: meredek szakaszok, szűk ösvények és sziklaperemek váltják egymást. Az út a híres Mount LeConte csúcsához vezet, amely a térség egyik legmagasabb pontja.

A hivatalos figyelmeztetések szerint a terep több helyen kifejezetten veszélyes, különösen rossz időjárási körülmények között.

Előző nap is volt zuhanás

A tragédia előtti napon már történt egy másik ijesztő incidens is a parkban: hatalmas sziklatömbök zúdultak egy autóra egy kanyargós hegyi úton. A jármű eleje szinte teljesen összeroncsolódott.

A két utas súlyosan megsérült, de a hírek szerint túlélik a balesetet.

Turisták milliói – rejtett veszélyek

A National Park Service adatai szerint a Great Smoky Mountains az egyik leglátogatottabb nemzeti park az Egyesült Államokban. Vadregényes tájai és lenyűgöző panorámái évente tömegeket csábítanak ide. A mostani tragédia azonban ismét emlékeztet: a természet szépsége mögött komoly veszélyek is leselkednek.

