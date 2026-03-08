35 éve ül a halálsoron – most váratlan fordulat jöhet az alabamai gyilkos ügyében

Az Egyesült Államok fegfelsőbb bírósága hétfőn elutasította Alabama állam kérelmét, amely a korábbi, számára kedvezőtlen döntés felülvizsgálatát kérte. Ezzel megnyílt az út afelé, hogy a 63 éves Michael Sockwell – aki 1990 óta van halálsoron – új tárgyalást kapjon, számolt be az ABC News.
Faji alapon zárhatták ki az esküdteket?
Az ügy kulcsa egy súlyos alkotmányos kérdés. Az Egyesült Államok 11. szövetségi körzeti fellebbviteli bírósága tavaly nyáron 2-1 arányban kimondta: az alabamai ügyészek megsértették Sockwell 14. alkotmánykiegészítésben rögzített jogait, amikor szándékosan kizártak fekete esküdteket az esküdtszékből, mert úgy vélték, ők együttérzőbbek lennének a vádlottal.
A döntés óriási jelentőségű, hiszen ha bebizonyosodik, hogy az esküdtszék összeállítása alkotmányellenes volt, az egész ítélet megkérdőjeleződik.
Az alabamai főügyészség próbálta megtámadni a határozatot, de a legfelsőbb bíróság nem volt hajlandó napirendre tűzni az ügyet.
Egy 1988-as kivégzésre emlékeztető gyilkosság
Sockwellt 1990-ben ítélték el Isaiah Harris, a Montgomery megyei seriffhelyettes meggyilkolásáért. A vád szerint a rendőrt 1988-ban, munkába menet lőtték arcon, egy előre kitervelt, bérgyilkosságnak minősített akció során. Az ügyészek állítása szerint a gyilkosságot Harris felesége szervezte meg. A nőt szintén elítélték emberölés miatt: kezdetben halálbüntetést kapott, ám azt később életfogytiglani börtönbüntetésre enyhítették.
A történet egyik legmegdöbbentőbb eleme, hogy az esküdtszék annak idején 7-5 arányban az életfogytiglani szabadságvesztést javasolta Sockwell számára. A bíró azonban felülírta a döntést, és halálra ítélte a férfit.
Ez a gyakorlat ma már nem létezik: Alabama azóta eltörölte azt a szabályt, amely lehetővé tette, hogy a bíró felülbírálja az esküdtszék büntetési javaslatát halálbüntetéses ügyekben.
Szorít a határidő a halálsoron várakozó elítélt számára
Egy szövetségi bíró novemberben kimondta: az ügyészeknek március 18-ig lépniük kell: vagy megindítják az új eljárást, vagy Sockwellt szabadon kell engedni. A Montgomery megyei ügyészség szóvivője közölte: újratárgyalják az ügyet, de további részleteket nem árult el. Sockwell ügyvédje, Michael Rayfield szerint védence több mint 35 éve nem kapott tisztességes eljárást. „Folytatjuk a harcot a szabadságáért” – fogalmazott.
Történelmi jelentőségű ügy lehet
Az eset nem csupán egy régi gyilkosság újranyitása. A döntés precedensértékű lehet más, hasonló vádakkal érintett ügyekben is, ahol felmerül a faji megkülönböztetés az esküdtszék kiválasztásakor. Ha az új tárgyaláson más ítélet születik, az az egyik leghosszabb ideje halálsoron lévő alabamai fogvatartott sorsát írhatja át – és újabb vitát robbanthat ki a halálbüntetés amerikai gyakorlatáról.
