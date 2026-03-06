Hírlevél
halott csecsemő

Rejtélyes tragédia: halott csecsemőt találtak egy német kórházban

Tegnap, 13:48
Olvasási idő: 4 perc
Szörnyű felfedezést tettek egy német kórházban. A lipcsei Klinikum St. Georg babamentő inkubátorában egy halott csecsemőt találtak.
halott csecsemőújszülöttinkubátor

Halott csecsemőt találtak a babamentő inkubátorban a lipcsei Klinikum St. Georg intézményben. A tragikus esetre február 27-én este derült fény, amikor a kórház dolgozói rátaláltak az újszülött kisfiú élettelen testére – írja a Bild.

csecsemő, halott csecsemő
Halott csecsemőt találtak a lipcsei babamentő inkubátorban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halott csecsemő a babamentő inkubátorban

A rendőrség tájékoztatása szerint a csecsemőt este 21 óra körül találták meg a lipcsei Klinikum St. Georg intézményében működő babamentő inkubátorban. Egyelőre nem tudni, hogyan vesztette életét az újszülött. Az igazságügyi orvosszakértők azt vizsgálják, hogy a baba már halva született-e, vagy a születése után halt meg. A testen külső erőszakra utaló nyomokat nem találtak.

Az ügyben gyilkossági nyomozócsoport indított vizsgálatot, és további szakértői elemzések is folyamatban vannak. 

A rendőrség a lakosság segítségét kérte, különösen azt próbálják kideríteni, ki lehet az újszülött édesanyja.

A kórház babamentő inkubátorát 2004-ben hozták létre, és azóta mintegy harminc gyermeket helyeztek el benne. A klinika közlése szerint most fordult elő először, hogy halott csecsemőt találtak az inkubátorban.

Halott csecsemő az osztrák-magyar határnál – a hatóságok léptek; már körvonalazódik, hogy mi történhetett

Januárban egy újszülött holttestére bukkantak az osztrák-magyar határnál. A nickelsdorfi csecsemőgyilkosság miatt most több embert is elfogtak, köztük a gyermek mindössze 17 éves édesanyját.

Szörnyű dolgot tett az öt hónapos gyerekkel, itt az ítélet

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a 29 éves férfit, aki halálos sérüléseket okozott élettársa mindössze öt hónapos kisfiának egy dühkitörést követően. A tragédia a walesi Swansea városában történt, amikor a csecsemő édesanyja éppen dolgozott.

 

