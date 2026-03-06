Rejtélyes tragédia: halott csecsemőt találtak egy német kórházban

Halott csecsemőt találtak a babamentő inkubátorban a lipcsei Klinikum St. Georg intézményben. A tragikus esetre február 27-én este derült fény, amikor a kórház dolgozói rátaláltak az újszülött kisfiú élettelen testére – írja a Bild.

Halott csecsemőt találtak a lipcsei babamentő inkubátorban (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Halott csecsemő a babamentő inkubátorban

A rendőrség tájékoztatása szerint a csecsemőt este 21 óra körül találták meg a lipcsei Klinikum St. Georg intézményében működő babamentő inkubátorban. Egyelőre nem tudni, hogyan vesztette életét az újszülött. Az igazságügyi orvosszakértők azt vizsgálják, hogy a baba már halva született-e, vagy a születése után halt meg. A testen külső erőszakra utaló nyomokat nem találtak.

Az ügyben gyilkossági nyomozócsoport indított vizsgálatot, és további szakértői elemzések is folyamatban vannak.

A rendőrség a lakosság segítségét kérte, különösen azt próbálják kideríteni, ki lehet az újszülött édesanyja.

