Hamis hamvak és elrejtett holttestek: ezek a legújabb fejlemények a temetkezési botrányban

2026 márciusában Denverben kerülhet sor az ítélethirdetésre abban a bűnügyben, amelyben a coloradói Return to Nature Funeral Home éveken át hamis hamvak átadásával csapta be a gyászoló családokat. A hatóságok korábban közel 200 holttestet találtak egy épületben Penrose városában, miközben a hozzátartozók azt hitték, szeretteiket elhamvasztották.

Hamis hamvakat kaptak a családok –A temetkezési vállalat épülete, ahonnan előkerült a 189 holttest

Fotó: KOAA 5 / YouTube / képkivágás

Hamis hamvak: betonport kaptak a családok

A nyomozás során kiderült, hogy a családoknak átadott urnákban sok esetben nem emberi hamu, hanem cementpor és más anyagok keveréke volt. A temetkezési vállalat közben több mint 130 ezer dollárt vett át temetési szolgáltatásokért, miközben a hamvasztásokat nem végezték el.

Temetkezési botrány: Enyhébb büntetést kér a vádlott

A 48 éves Carie Hallford, a temetkezési vállalat egykori tulajdonosa most enyhébb ítéletet kér a bíróságtól. Ügyvédje szerint a nő „félő és kétségbeesett anya” volt, akit volt férje manipulált, miközben a családi vállalkozást próbálták működtetni.

A szövetségi ügyészek azonban súlyosabb büntetést kérnek. Bár az irányelvek akár nyolc év börtönt javasolnak, az ügyészség szerint a bűncselekmény súlya miatt akár 15 éves szabadságvesztés is indokolt lehet.

A nő emellett egy másik eljárásban akár 25–35 év börtönbüntetést is kaphat.

Volt férjét, Jon Hallfordot már elítélték: a szövetségi ügyben 20 év, az állami eljárásban pedig 40 év börtönt kapott.

