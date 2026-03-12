Elképesztő, mit találtak a férfi bőröndjében a reptéren

A férfit a nairobi Jomo Kenyatta Nemzetközi Repülőtéren állították meg egy biztonsági ellenőrzés során. A poggyászából több ezer élő hangya került elő, amelyeket Kínába akart vinni – írja a BBC.
Hangyacsempész-hálózat a háttérben
A hatóságok közlése szerint a férfi összesen közel 2000 hangyát speciális kémcsövekben, további mintegy 300 példányt pedig papírzsebkendő-tekercsekbe rejtve vitt magával a csomagjában.
A lefoglalt rovarok az úgynevezett óriás afrikai aratóhangyák, amelyek tudományos neve Messor cephalotes. Ezek az állatok fontos szerepet játszanak az ökoszisztémában, ezért nemzetközi természetvédelmi egyezmények is szabályozzák a kereskedelmüket.
A kenyai hatóságok szerint a férfi kapcsolatban állhat egy hangyacsempész-hálózattal, amelyet tavaly lepleztek le az országban. A gyanú szerint a különleges rovarokat az egzotikus állatokat kedvelő gyűjtők számára akarták eljuttatni Európába és Ázsiába.
A bíróság engedélyezte, hogy a nyomozók több napig őrizetben tartsák a férfit, miközben a hatóságok további gyanúsítottak után kutatnak.
