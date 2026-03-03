Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

A harmadik világháború kitörésének veszélyére figyelmeztetett Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, miután az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre Irán ellen. A volt orosz elnök szerint Washington döntése „súlyos hiba”, amely kiszámíthatatlan következményekkel járhat – tájékoztat a Daily Mail.

Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott: formálisan még nem kezdődött el a globális konfliktus, de szerinte „bármely esemény kiváltó ok lehet”. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok folytatja jelenlegi politikáját, a helyzet elkerülhetetlenül eszkalálódhat.

A volt államfő kijelentette: egy esetleges nukleáris konfliktus következményei minden korábbi háborút felülmúlnának. Medvegyev szerint Irán – amelyet Oroszország stratégiai partnernek tekint – képes lehet ellenállni a katonai nyomásnak. Hozzátette: az iráni társadalom megerősödhet a külső fenyegetés hatására, és Teherán fokozhatja nukleáris programját.

Az orosz politikus úgy nyilatkozott, hogy az Ukrajnáról folytatott tárgyalások jelenleg másodlagos jelentőségűek Moszkva számára, a legfontosabb cél a háborús helyzet kezelése.

Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétnyilvánító üzenetben reagált Ali Hamenei ajatollah halálára. Az orosz államfő a történteket „a nemzetközi jog és az emberi erkölcs cinikus megsértésének” nevezte. Putyin üzenetéhez Kína és Észak-Korea is csatlakozott, elítélve az iráni vezetőt ért támadást.

Brutális videókon az iráni háború legszörnyűbb pillanatai

Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban közös katonai műveletet indított Irán ellen, amelyet megelőző csapásként jellemeztek. A háború kitörése óta légi és tengeri támadások érték Teheránt és több várost, Irán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal válaszolt. A konfliktushoz időközben csatlakozott a Hezbollah is, miközben több közel-keleti ország, köztük az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Kuvait és Katar területe is érintetté vált a harcokban.