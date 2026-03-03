Döbbenetes jóslat: bármikor kitörhet a harmadik világháború

A harmadik világháború kitörésének veszélyére figyelmeztetett Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese, miután az Egyesült Államok katonai műveletet hajtott végre Irán ellen. A volt orosz elnök szerint Washington döntése „súlyos hiba”, amely kiszámíthatatlan következményekkel járhat – tájékoztat a Daily Mail.
Medvegyev szerint bármelyik pillanatban kitörhet a harmadik világháború
Dmitrij Medvegyev úgy fogalmazott: formálisan még nem kezdődött el a globális konfliktus, de szerinte „bármely esemény kiváltó ok lehet”. Hangsúlyozta, hogy amennyiben az Egyesült Államok folytatja jelenlegi politikáját, a helyzet elkerülhetetlenül eszkalálódhat.
A volt államfő kijelentette: egy esetleges nukleáris konfliktus következményei minden korábbi háborút felülmúlnának. Medvegyev szerint Irán – amelyet Oroszország stratégiai partnernek tekint – képes lehet ellenállni a katonai nyomásnak. Hozzátette: az iráni társadalom megerősödhet a külső fenyegetés hatására, és Teherán fokozhatja nukleáris programját.
Az orosz politikus úgy nyilatkozott, hogy az Ukrajnáról folytatott tárgyalások jelenleg másodlagos jelentőségűek Moszkva számára, a legfontosabb cél a háborús helyzet kezelése.
Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétnyilvánító üzenetben reagált Ali Hamenei ajatollah halálára. Az orosz államfő a történteket „a nemzetközi jog és az emberi erkölcs cinikus megsértésének” nevezte. Putyin üzenetéhez Kína és Észak-Korea is csatlakozott, elítélve az iráni vezetőt ért támadást.
Az Egyesült Államok és Izrael szombat hajnalban közös katonai műveletet indított Irán ellen, amelyet megelőző csapásként jellemeztek. A háború kitörése óta légi és tengeri támadások érték Teheránt és több várost, Irán pedig ballisztikus rakétákkal és drónokkal válaszolt. A konfliktushoz időközben csatlakozott a Hezbollah is, miközben több közel-keleti ország, köztük az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Jordánia, Kuvait és Katar területe is érintetté vált a harcokban.
Irán rakétatámadást intézett az izraeli miniszterelnök, Benjámín Netanjáhú rezidenciája ellen – közölte az Iszlám Forradalmi Gárda. A támadás súlyos károkat okozott, a miniszterelnök sorsa egyelőre nem ismert – írták. Később az izraeli hadsereg cáfolta ezen állításokat. Szerintük ugyan észleltek Iránból kilőtt rakétákat, de ezeket a légvédelem hatástalanította.