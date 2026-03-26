Megjött a Harry Potter-sorozat előzetese – ettől minden rajongó libabőrös lesz

A Harry Potter-sorozat első képsorai visszarepítenek minket a Privet Drive 4. szám alá, a lépcső alatti szekrényhez, ahol egy különleges sorsú fiú története újra életre kel – de ezúttal még részletesebben, még varázslatosabban – írja a BBC.

A Harry Potter-sorozat első előzetese visszarepít a Roxfort világába, de új titkokat is felfed

Fotó: X

Mit mutat a Harry Potter-sorozat első előzetese?

Az előzetes olyan, mint egy varázslatos utazás a múlt és a jövő között.

Láthatjuk a Dursley család rideg világát, ahol Harryt még mindig „jelentéktelennek” tartják, Hagridot, amint elindítja Harryt a sorsának útján, a legendás King's Cross állomást és a Roxfort Expresszt, az első találkozásokat Ron Weasleyvel és Hermione Grangerrel.

És ami igazán megdobogtatja a rajongók szívét: feltűnik Dumbledore, Piton professzor, McGalagony, sőt még a Teszlek Süveg és Ollivander is.

Mr. Potter, nagy dolgokat várunk öntől

– hangzik el a baljósan ígéretes mondat.

Miben lesz más a Harry Potter-sorozat, mint a filmek?

Bár az alapok ismerősek, a varázslat most új köntöst kap.

A készítők hűek maradtak a klasszikus elemekhez, ilyen:

a villám alakú sebhely,

a kerek szemüveg,

a zöld tintával írt Roxfort-levél.

BREAKING NEWS 🚨



The official Harry Potter website has confirmed that the series will release weekly, not all at once as previously reported. pic.twitter.com/EymmIiwocF — PotterWorldwide (@PotterWorldW) March 25, 2026

Ugyanakkor új jelenetek is felbukkannak:

Harry mugli iskolai élete, amit eddig nem láthattunk.

Hagrid londoni metróval viszi Harryt.

A kviddics látványvilága is megújulhat.

Mikor érkezik a Harry Potter sorozat, és mire számíthatunk?

A varázslat hivatalosan 2026 karácsonyán tér vissza az HBO Maxon.

De ez nem egy egyszerű újrakezdés: a tervek szerint a teljes Harry Potter sorozat 10 éven át épül majd, és minden egyes évad egy-egy könyvet dolgoz fel.

A produkció annyira komolyan veszi a hitelességet, hogy a gyerekszereplők számára külön iskolát is létrehoznak a forgatás idejére – mintha csak egy valódi Roxfort épülne a háttérben.

