Sokkoló felfedezés: így hat a hasi zsír az agyra

Egy új tudományos kutatás szerint a testben található zsír és izomtömeg aránya nemcsak a fizikai egészséget, hanem az agy állapotát is befolyásolhatja. A kutatók arra jutottak, hogy a hasi zsír mennyisége összefügghet azzal, milyen gyorsan öregszik az agy – írja a Focus.

A hasi zsír felgyorsíthatja az agy öregedését (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Azoknál az embereknél, akiknek több izomtömegük és kevesebb hasi zsírjuk van, az agy szerkezete átlagosan fiatalabbnak tűnik.

A washingtoni egyetem kutatói szerint a jó fizikai állapot nemcsak a mozgás vagy az állóképesség szempontjából fontos, hanem az agy egészségére is hatással lehet.

A kutatásban 1164 egészséges felnőttet vizsgáltak, akiknek az átlagéletkora 55 év volt. A tudósok teljes testet vizsgáló MRI-felvételek segítségével mérték meg az izomtömeget, a testzsír mennyiségét és a zsír eloszlását a szervezetben.

Egy mesterséges intelligencia ezután kiszámította az úgynevezett „agy életkorát”, vagyis azt, hogy az agy szerkezete mennyire tűnik idősnek.

Az eredmények szerint minél több zsigeri hasi zsír volt valakinél az izomtömeghez képest, annál idősebbnek tűnt az agya. Ezzel szemben a bőr alatti zsír – amely közvetlenül a bőr alatt található – nem mutatott ilyen összefüggést.

Miért veszélyes a hasi zsír?

A hasi zsír egyik típusa, a zsigeri zsír, a belső szervek – például a máj, a gyomor és a belek – körül halmozódik fel. Ez a zsírtípus gyulladást okozó anyagokat termelhet, károsíthatja az ereket és az idegeket, növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát és kapcsolatba hozható a cukorbetegség kialakulásával.

A kutatók szerint az izmok nemcsak az erő és a mozgás miatt fontosak, hanem az agy egészségéhez is hozzájárulhatnak.

Az eredmények azt mutatják, hogy azoknál az embereknél, akiknél nagyobb az izomtömeg és kevesebb a hasi zsír, nagyobb eséllyel marad fiatalabb az agy szerkezete is.

Hogyan csökkenthető a hasi zsír?

A szakértők szerint a hasi zsír csökkentése és az izmok erősítése együtt hozhatja a legjobb eredményt az egészség szempontjából.

Rendszeres erősítő edzés.

Fehérjében gazdag étrend.

Pihenés és megfelelő alvás.

