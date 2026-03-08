Gyakran fáj a nyaka vagy a dereka? Itt megoldás!

A hason fekvés felnőtteknek egy egyszerű, mégis hatékony módszer lehet a modern, sok üléssel járó életmód káros hatásainak ellensúlyozására. A napi több órás számítógép- és telefonhasználat előrehúzza a fejet, terheli a nyaki gerincet, és hosszú távon fájdalmat okozhat – írja a HuffPost.
A szakértők szerint már napi 10 perc hason fekvés is javíthatja a testtartást, csökkentheti a váll- és nyakmerevséget, valamint segíthet a gerinc természetes ívének visszaállításában.
Hason fekvés felnőtteknek – milyen problémákon segíthet?
A rendszeres gerincnyújtás hason fekve több panasz esetén is enyhülést hozhat:
- nyak- és vállfeszülés enyhítése
- ülőmunka okozta hátfájás csökkentése
- csípőhajlító izmok nyújtása
- deréktáji fájdalom mérséklése
- porckorongokra nehezedő nyomás csökkentése
1. Nyakfájdalom és rossz testtartás
Az előrehajtott fejhelyzet tartós terhelést ró a nyaki gerincre. Hason fekvés közben a gerinc ellentétes irányban mozdul el, ami tehermentesíti a nyaki szakaszt és lazítja az izmokat.
2. Derékfájdalom és porckorong-terhelés
A hosszan tartó ülés fokozza a porckorongokra nehezedő nyomást. A hason fekvés során a gerinc enyhén hátrahajlik, ami csökkentheti a derék terhelését és segíthet az izmok aktiválásában.
3. Csípőmerevség és medencebillenés
Az ülés megrövidíti a csípőhajlító izmokat, ami medencebillenéshez és alsó háti panaszokhoz vezethet. A hason fekvés segíthet a csípő elülső részének nyújtásában és a medence természetes helyzetének visszaállításában.
Hogyan végezze a hason fekvést?
A szakértők azt javasolják, hogy fokozatosan kezdje:
- Feküdjön hasra, könyökére támaszkodva!
- Maradjon így 3–5 percig!
- Ismételje naponta többször!
- Tartson rendszeres képernyőszünetet!
Kezdetben használhat párnát a mellkasa alatt. Ha éles fájdalmat tapasztal, hagyja abba a gyakorlatot, és kérje szakember tanácsát.
A hason fekvés felnőtteknek nem helyettesíti a rendszeres testmozgást, de egyszerű és hatékony kiegészítő lehet a gerinc védelmében.
