Gyakran fáj a nyaka vagy a dereka? Itt megoldás!

24 perce
Sokan azt gondolják, a hason fekvés kizárólag a csecsemők fejlődéséhez fontos. A hason fekvés felnőtteknek azonban segíthet a nyakfájdalom csökkentésében, az ülőmunka okozta hátpanaszok enyhítésében és a csípő merevségének oldásában.
A hason fekvés felnőtteknek egy egyszerű, mégis hatékony módszer lehet a modern, sok üléssel járó életmód káros hatásainak ellensúlyozására. A napi több órás számítógép- és telefonhasználat előrehúzza a fejet, terheli a nyaki gerincet, és hosszú távon fájdalmat okozhat – írja a HuffPost.

A hason fekvés felnőtteknek segíthet a nyak- és hátfájdalom enyhítésében.
A hason fekvés felnőtteknek segíthet a nyak- és hátfájdalom enyhítésében Fotó:Illusztráció/Unplash

A szakértők szerint már napi 10 perc hason fekvés is javíthatja a testtartást, csökkentheti a váll- és nyakmerevséget, valamint segíthet a gerinc természetes ívének visszaállításában.

Hason fekvés felnőtteknek – milyen problémákon segíthet?

A rendszeres gerincnyújtás hason fekve több panasz esetén is enyhülést hozhat:

  • nyak- és vállfeszülés enyhítése
  • ülőmunka okozta hátfájás csökkentése
  • csípőhajlító izmok nyújtása
  • deréktáji fájdalom mérséklése
  • porckorongokra nehezedő nyomás csökkentése

1. Nyakfájdalom és rossz testtartás

Az előrehajtott fejhelyzet tartós terhelést ró a nyaki gerincre. Hason fekvés közben a gerinc ellentétes irányban mozdul el, ami tehermentesíti a nyaki szakaszt és lazítja az izmokat.

2. Derékfájdalom és porckorong-terhelés

A hosszan tartó ülés fokozza a porckorongokra nehezedő nyomást. A hason fekvés során a gerinc enyhén hátrahajlik, ami csökkentheti a derék terhelését és segíthet az izmok aktiválásában.

3. Csípőmerevség és medencebillenés

Az ülés megrövidíti a csípőhajlító izmokat, ami medencebillenéshez és alsó háti panaszokhoz vezethet. A hason fekvés segíthet a csípő elülső részének nyújtásában és a medence természetes helyzetének visszaállításában.

Hogyan végezze a hason fekvést?

A szakértők azt javasolják, hogy fokozatosan kezdje:

  • Feküdjön hasra, könyökére támaszkodva!
  • Maradjon így 3–5 percig!
  • Ismételje naponta többször!
  • Tartson rendszeres képernyőszünetet!

Kezdetben használhat párnát a mellkasa alatt. Ha éles fájdalmat tapasztal, hagyja abba a gyakorlatot, és kérje szakember tanácsát.

A hason fekvés felnőtteknek nem helyettesíti a rendszeres testmozgást, de egyszerű és hatékony kiegészítő lehet a gerinc védelmében.

