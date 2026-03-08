Gyakran fáj a nyaka vagy a dereka? Itt megoldás!

A hason fekvés felnőtteknek egy egyszerű, mégis hatékony módszer lehet a modern, sok üléssel járó életmód káros hatásainak ellensúlyozására. A napi több órás számítógép- és telefonhasználat előrehúzza a fejet, terheli a nyaki gerincet, és hosszú távon fájdalmat okozhat – írja a HuffPost.

A hason fekvés felnőtteknek segíthet a nyak- és hátfájdalom enyhítésében Fotó:Illusztráció/Unplash

A szakértők szerint már napi 10 perc hason fekvés is javíthatja a testtartást, csökkentheti a váll- és nyakmerevséget, valamint segíthet a gerinc természetes ívének visszaállításában.

Hason fekvés felnőtteknek – milyen problémákon segíthet?

A rendszeres gerincnyújtás hason fekve több panasz esetén is enyhülést hozhat:

nyak- és vállfeszülés enyhítése

ülőmunka okozta hátfájás csökkentése

csípőhajlító izmok nyújtása

deréktáji fájdalom mérséklése

porckorongokra nehezedő nyomás csökkentése

1. Nyakfájdalom és rossz testtartás

Az előrehajtott fejhelyzet tartós terhelést ró a nyaki gerincre. Hason fekvés közben a gerinc ellentétes irányban mozdul el, ami tehermentesíti a nyaki szakaszt és lazítja az izmokat.

2. Derékfájdalom és porckorong-terhelés

A hosszan tartó ülés fokozza a porckorongokra nehezedő nyomást. A hason fekvés során a gerinc enyhén hátrahajlik, ami csökkentheti a derék terhelését és segíthet az izmok aktiválásában.

3. Csípőmerevség és medencebillenés

Az ülés megrövidíti a csípőhajlító izmokat, ami medencebillenéshez és alsó háti panaszokhoz vezethet. A hason fekvés segíthet a csípő elülső részének nyújtásában és a medence természetes helyzetének visszaállításában.

Hogyan végezze a hason fekvést?

A szakértők azt javasolják, hogy fokozatosan kezdje:

Feküdjön hasra, könyökére támaszkodva!

Maradjon így 3–5 percig!

Ismételje naponta többször!

Tartson rendszeres képernyőszünetet!

Kezdetben használhat párnát a mellkasa alatt. Ha éles fájdalmat tapasztal, hagyja abba a gyakorlatot, és kérje szakember tanácsát.

A hason fekvés felnőtteknek nem helyettesíti a rendszeres testmozgást, de egyszerű és hatékony kiegészítő lehet a gerinc védelmében.

Megszólalt a szakértő: ha így alszik, súlyos következményei lehetnek!

A kutatások szerint ahogy éjszaka a párnára hajtjuk a fejünket, sokkal veszélyesebb lehet, mint eddig gondoltuk. A kedvenc alvási pozíciónk ugyanis nemcsak hátfájást, hanem refluxot, horkolást, sőt idegkárosodásra utaló zsibbadást is okozhat – állítják amerikai szakértők.