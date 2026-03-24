Mítosz vagy valóság? Megdöbbentő felfedezést tettek a kutatók, átírhatja a történelmet

A történelemkönyvek szerint Harold király híres, 200 mérföldes menetelésével sietett a hastingsi csatába 1066-ban, hogy szembeszálljon William herceggel. Egy új kutatás azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a király valójában nem gyalog tette meg az utat, hanem hajóval érkezett. Ez az új felfedezés alapjaiban változtathatja meg a hastingsi csata ismert történetét, és árnyalja a klasszikus képét a hősies, kimerült hadvezérről – írja a Daily Mail.
Tengeri manőverek a hastingsi csata előtt
A University of East Anglia kutatói az angolszász krónikát újraelemezve megállapították, hogy Harold flottáját sosem oszlatták fel, ahogyan korábban hitték. A hajók visszatértek londoni bázisukra, és továbbra is részt vettek a déli part védelmében, valamint Harald Hardrada norvég hadjárata ellen.
A korábban híres „hősies menetelés” valójában a viktoriánus történetírás találmánya volt, a valóságban Harold egy jól megszervezett szárazföldi-tengeri hadműveletet vezetett.
Több kortárs forrás is említi a flottát, amely a normann hódítás elleni védelem kulcsát jelentette, miközben a király seregeit gyorsan mozgathatta az ország északi és déli részei között.
Harold stratégiája és a hastingsi csata új megvilágításban
A kutatás szerint Harold nem kimerült, reagáló hadvezérként viselkedett, hanem stratégaként használta Anglia tengeri erőforrásait a koordinált védelem érdekében. A flottát a normann hódítás blokkolására, a seregek gyors mozgatására, valamint a Stamford Bridge-i győzelem utáni délre vonulásra is alkalmazta.
Ez azt jelenti, hogy a hastingsi csata előtt Harold jól felkészült és szervezett volt, nem pedig kimerült katonáival rohanó hadvezér, ahogy a klasszikus mítosz állítja.
A flottát nem egyszerűen „hazaküldték”, hanem kulcsfontosságú taktikai eszközként használták, ami új fényt vet az angolszász tengeri képességekre és hadászatra. A felfedezés arra is emlékeztet, hogy a történelem gyakran mítoszok és félreértések mentén formálódik. A hastingsi csata története így nem csupán egy győzelemről vagy vereségről szól, hanem a stratégiai gondolkodás és a tengeri hadviselés tanulságos leckéje is.
Történelmi botrány: Shakespeare nem férfi volt?
Az irodalomtörténet egyik legnagyobb rejtélyét vizsgálja Irene Coslet új könyve. A feminista történész szerint Shakespeare műveit valójában egy zsidó, afroamerikai származású nő írta.
Tények és tévhitek: így gyilkolták meg Julius Caesart – ezért változott meg örökre a történelem
Nemcsak a magyar, hanem a világtörténelemben is fontos nap március 15. Kr. e. 44-ben ezen a napon – azaz március idusán – gyilkolták meg az ókori Róma egyik legnagyobb alakját, Julius Caesart a saját politikai szövetségesei a szenátus ülésén. A merénylet olyan események láncolatát indította el, amely végül a Római Köztársaság bukásához és a császárság megszületéséhez vezetett.