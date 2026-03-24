Mítosz vagy valóság? Megdöbbentő felfedezést tettek a kutatók, átírhatja a történelmet

A történelemkönyvek szerint Harold király híres, 200 mérföldes menetelésével sietett a hastingsi csatába 1066-ban, hogy szembeszálljon William herceggel. Egy új kutatás azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a király valójában nem gyalog tette meg az utat, hanem hajóval érkezett. Ez az új felfedezés alapjaiban változtathatja meg a hastingsi csata ismert történetét, és árnyalja a klasszikus képét a hősies, kimerült hadvezérről – írja a Daily Mail.

Tengeri manőverek a hastingsi csata előtt

A University of East Anglia kutatói az angolszász krónikát újraelemezve megállapították, hogy Harold flottáját sosem oszlatták fel, ahogyan korábban hitték. A hajók visszatértek londoni bázisukra, és továbbra is részt vettek a déli part védelmében, valamint Harald Hardrada norvég hadjárata ellen.

A korábban híres „hősies menetelés” valójában a viktoriánus történetírás találmánya volt, a valóságban Harold egy jól megszervezett szárazföldi-tengeri hadműveletet vezetett.

Több kortárs forrás is említi a flottát, amely a normann hódítás elleni védelem kulcsát jelentette, miközben a király seregeit gyorsan mozgathatta az ország északi és déli részei között.

Harold stratégiája és a hastingsi csata új megvilágításban

A kutatás szerint Harold nem kimerült, reagáló hadvezérként viselkedett, hanem stratégaként használta Anglia tengeri erőforrásait a koordinált védelem érdekében. A flottát a normann hódítás blokkolására, a seregek gyors mozgatására, valamint a Stamford Bridge-i győzelem utáni délre vonulásra is alkalmazta.

Ez azt jelenti, hogy a hastingsi csata előtt Harold jól felkészült és szervezett volt, nem pedig kimerült katonáival rohanó hadvezér, ahogy a klasszikus mítosz állítja.

A flottát nem egyszerűen „hazaküldték”, hanem kulcsfontosságú taktikai eszközként használták, ami új fényt vet az angolszász tengeri képességekre és hadászatra. A felfedezés arra is emlékeztet, hogy a történelem gyakran mítoszok és félreértések mentén formálódik. A hastingsi csata története így nem csupán egy győzelemről vagy vereségről szól, hanem a stratégiai gondolkodás és a tengeri hadviselés tanulságos leckéje is.