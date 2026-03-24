Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

hastingsi csata

Mítosz vagy valóság? Megdöbbentő felfedezést tettek a kutatók, átírhatja a történelmet

32 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A történészek új kutatása teljesen átírhatja az angolszász történelemről alkotott képet. A hastingsi csata történetét most teljesen más szemszögből láthatjuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A történelemkönyvek szerint Harold király híres, 200 mérföldes menetelésével sietett a hastingsi csatába 1066-ban, hogy szembeszálljon William herceggel. Egy új kutatás azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy a király valójában nem gyalog tette meg az utat, hanem hajóval érkezett. Ez az új felfedezés alapjaiban változtathatja meg a hastingsi csata ismert történetét, és árnyalja a klasszikus képét a hősies, kimerült hadvezérről – írja a Daily Mail.

Fotó: Unsplash

Tengeri manőverek a hastingsi csata előtt

A University of East Anglia kutatói az angolszász krónikát újraelemezve megállapították, hogy Harold flottáját sosem oszlatták fel, ahogyan korábban hitték. A hajók visszatértek londoni bázisukra, és továbbra is részt vettek a déli part védelmében, valamint Harald Hardrada norvég hadjárata ellen. 

A korábban híres „hősies menetelés” valójában a viktoriánus történetírás találmánya volt, a valóságban Harold egy jól megszervezett szárazföldi-tengeri hadműveletet vezetett. 

Több kortárs forrás is említi a flottát, amely a normann hódítás elleni védelem kulcsát jelentette, miközben a király seregeit gyorsan mozgathatta az ország északi és déli részei között.

Harold stratégiája és a hastingsi csata új megvilágításban

A kutatás szerint Harold nem kimerült, reagáló hadvezérként viselkedett, hanem stratégaként használta Anglia tengeri erőforrásait a koordinált védelem érdekében. A flottát a normann hódítás blokkolására, a seregek gyors mozgatására, valamint a Stamford Bridge-i győzelem utáni délre vonulásra is alkalmazta. 

Ez azt jelenti, hogy a hastingsi csata előtt Harold jól felkészült és szervezett volt, nem pedig kimerült katonáival rohanó hadvezér, ahogy a klasszikus mítosz állítja. 

A flottát nem egyszerűen „hazaküldték”, hanem kulcsfontosságú taktikai eszközként használták, ami új fényt vet az angolszász tengeri képességekre és hadászatra. A felfedezés arra is emlékeztet, hogy a történelem gyakran mítoszok és félreértések mentén formálódik. A hastingsi csata története így nem csupán egy győzelemről vagy vereségről szól, hanem a stratégiai gondolkodás és a tengeri hadviselés tanulságos leckéje is.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!