Ez már beteg: havazás temette maga alá Horvátország egyik legszebb helyét

Brutális tél csapott le Horvátországra: közel 80 centiméter hó hullott a Plitvicei-tavaknál, és még mindig nem állt meg az időjárás. A havazás mértéke már most rendkívülinek számít, ráadásul a friss előrejelzések szerint további hó is érkezhet – írja a Met.hu

A havazás brutális mennyisége szinte teljesen átalakította a Plitvicei-tavak látványát Fotó:Illusztráció/Unplash

Havazás a Plitvicei-tavaknál — csoda és káosz egyszerre

A havazás teljesen átalakította a Plitvicei-tavak környékét, ahol a vastag hótakaró már most mesébe illő, ugyanakkor komoly kihívásokat is okoz. A térségben közel 80 centiméter hó esett, és a jelenlegi helyzet szerint még mindig intenzíven hullik, így a vastagság tovább nőhet. A látvány lenyűgöző — a vízesések és tavak hóval borított környezete szinte festményszerű —, ugyanakkor a közlekedés és a turistaforgalom is jelentősen nehezebbé vált.

A március végi havazás elsőre szokatlannak tűnhet, de a Plitvicei-tavaknál ez egyáltalán nem ritka jelenség. A hegyvidéki klíma miatt az időjárás akár egyik napról a másikra teljesen megváltozhat — a következő napokban például a hó és az eső váltakozása várható. Mindez azonban csak még különlegesebbé teszi a látványt: a vízesések és a befagyott tájak együtt olyan képet adnak, ami szinte hihetetlenül gyönyörű.

Itt látszik igazán a havazás brutális mennyisége

Teljes káosz a szomszédos országokban – a havazás miatt leállt a közlekedés és az oktatás

Veszélyes időjárás nehezíti a közlekedést és a mindennapokat a szomszédos országokban. A havazás és a viharos szél miatt utakat zártak le, iskolákban szünetel az oktatás, és több helyen áramkimaradások is kialakultak.