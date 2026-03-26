Havazás béníthatja meg Horvátországot, vörös riasztás lépett életbe

Horvátországban 2026. március 26-ára, csütörtökre adott ki figyelmeztetést az állami meteorológiai szolgálat, amely szerint az ország több részén instabil, szeles és az évszakhoz képest jóval hidegebb idő várható. A havazás Horvátországban főként a hegyvidéki területeket érintheti erősebben, különösen Karlovac térségét, valamint Primorje-Gorski Kotar és Lika-Senj megye szárazföldi részeit, ahol a lakosság a korai riasztási rendszeren keresztül is üzenetet kapott – tájékoztatott a Hrvatski Glasnik.

Havazás Horvátországban: több térségre riasztást adtak ki

Fotó: Hrvatski Glasnik hírportál / HAK / Croatian Automobile Club

A legsúlyosabb időjárási helyzet a hegyvidéki térségekben várható, ahol jelentősebb hó, erős szél és hófúvás is nehezítheti a közlekedést. A hatóságok szerint több helyen komoly fennakadások alakulhatnak ki.

A figyelmeztetés szerint csütörtökön különösen veszélyes lehet útnak indulni az érintett megyékben.

Nemcsak a havazás, hanem a viharos széllökések is fokozzák a kockázatot, ezért fokozott óvatosságot kérnek a lakosságtól.