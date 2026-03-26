Trump megfenyegette a NATO-országokat – nagy baj jöhet

Havazás béníthatja meg Horvátországot, vörös riasztás lépett életbe

Komoly időjárási helyzet alakult ki csütörtökre Horvátországban, ahol több térségben is havazás, erős szél és hófúvás nehezítheti a közlekedést. A havazás Horvátországban több megyében is elkezdődött, így a hatóságok figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, és azt javasolták, hogy aki teheti, halassza el az utazást.
Horvátországban 2026. március 26-ára, csütörtökre adott ki figyelmeztetést az állami meteorológiai szolgálat, amely szerint az ország több részén instabil, szeles és az évszakhoz képest jóval hidegebb idő várható. A havazás Horvátországban főként a hegyvidéki területeket érintheti erősebben, különösen Karlovac térségét, valamint Primorje-Gorski Kotar és Lika-Senj megye szárazföldi részeit, ahol a lakosság a korai riasztási rendszeren keresztül is üzenetet kapott – tájékoztatott a Hrvatski Glasnik.

Havazás Horvátországban: több térségre riasztást adtak ki
Havazás Horvátországban: több térségben is riasztás van érvényben

A legsúlyosabb időjárási helyzet a hegyvidéki térségekben várható, ahol jelentősebb hó, erős szél és hófúvás is nehezítheti a közlekedést. A hatóságok szerint több helyen komoly fennakadások alakulhatnak ki.

A figyelmeztetés szerint csütörtökön különösen veszélyes lehet útnak indulni az érintett megyékben. 

Nemcsak a havazás, hanem a viharos széllökések is fokozzák a kockázatot, ezért fokozott óvatosságot kérnek a lakosságtól.

Ez is érdekelheti:

Érkezik a szuper El Niño, mindent felboríthat a brutális jelenség

Az idén a tudósok egy különösen erős El Niño jelenségre figyelmeztetnek, amely várhatóan jelentős hatással lesz a globális időjárásra. A szuper El Niño előrejelzése komoly figyelmeztetés mindenki számára.

Olyan havazás jöhet, hogy újra előkerülhetnek a hókotrók a magyarországi utakon

Csütörtökön mediterrán ciklon éri el hazánkat, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat téli időjárási körülményeket. A térségben eleinte havaseső, majd egyre többfelé havazás valószínű. A Magyar Közút 180 feletti gépparkkal készül, a hókotrók is újra munkába állhatnak.

 

 

