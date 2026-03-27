Teljes káosz az utakon – havazás bénítja a közlekedést Boszniában

Az intenzív havazás és a viharos időjárás közlekedési fennakadásokat okozott Bosznia-Hercegovinában - közölte a nyugat-balkáni ország autóklubja.
A havazás miatt több főútvonalon is lelassult a forgalom Boszniában
A figyelmeztetés szerint a forgalom lassan tud haladni csütörtök óta, különösen a hegyvidéki területeken, és a téli felszerelés használata kötelező.
A hirtelen lehűlés miatt a hatóságok további korlátozásokat vezettek be a főbb közlekedési útvonalakon. Ennek részeként a nehézgépjárművek számára kötelezővé tették a hólánc használatát az északnyugati Bihac-Bosanski Petrovac útvonalon, valamint ideiglenes korlátozásokat rendeltek el egyes, Horvátországgal közös határátkelőkön.
A fővárosban, Szarajevóban az útépítési munkálatok és a kedvezőtlen időjárási viszonyok együttesen kilométeres torlódásokat okoztak a csúcsforgalmi időszakokban.
Havazás béníthatja meg Horvátországot, vörös riasztás lépett életbe
Komoly időjárási helyzet alakult ki csütörtökre Horvátországban, ahol több térségben is havazás, erős szél és hófúvás nehezítheti a közlekedést. A havazás Horvátországban több megyében is elkezdődött, így a hatóságok figyelmeztetést küldtek a lakosságnak, és azt javasolták, hogy aki teheti, halassza el az utazást.
Olyan havazás jöhet, hogy újra előkerülhetnek a hókotrók a magyarországi utakon
Mediterrán ciklon éri el hazánkat, amely elsősorban a Dunántúlon okozhat téli időjárási körülményeket. A térségben eleinte havaseső, majd egyre többfelé havazás valószínű. A Magyar Közút 180 feletti gépparkkal készül, a hókotrók is újra munkába állhatnak.
Az ország meteorológiai szolgálata narancssárga riasztást adott ki az erős szél és a heves esőzés miatt, főként az északnyugati régióban, ahol a csapadék mennyisége elérheti a 30-70 millimétert.