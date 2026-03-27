Teljes káosz a szomszédos országokban – a havazás miatt leállt a közlekedés és az oktatás

Viharos szél, havazás és heves csapadék okoz fennakadásokat Horvátország és Szlovénia több térségében; a meteorológiai szolgálatok péntekre is a legmagasabb, vörös riasztást adták ki, több utat lezártak, és egyes helyeken az oktatás is szünetel - közölték a hatóságok.
A veszélyes időjárási körülmények miatt pénteken elmarad a tanítás a zágrábi és a Zágráb megyei általános és középiskolákban. A döntést a városi és megyei hatóságok az oktatási minisztériummal egyeztetve hozták meg az erős, helyenként orkánerejű széllökések miatt, amelyek veszélyeztethetik a diákok közlekedését. Az éjszaka folyamán a tűzoltók mintegy 300 beavatkozást hajtottak végre, de a folyamatosan erős szél miatt nem tudták eltávolítani az utakra és a villamossínekre került összes kidőlt fát, összedőlt állványzatot és egyéb törmeléket, ezért a közlekedés továbbra is akadozik, a tömegközlekedés pedig nem állt helyre.
A horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ) pénteki előrejelzése szerint továbbra is erősen felhős, szeles idő várható, több helyen esővel, a belső területeken havazással. A zágrábi, a rijekai és a gospici régióban továbbra is vörös riasztás van érvényben a szélsőséges időjárás miatt.
A hegyvidéki térségekben jelentős friss hóréteg alakulhat ki, míg Dalmáciában zivatarok is előfordulhatnak. Az Adrián erős, helyenként orkánerejű szél fúj.
A Horvát Autóklub (HAK) tájékoztatása szerint a nedves és csúszós utak, valamint az erős szél miatt több közlekedési korlátozás van érvényben. Az A1-es autópálya (Zágráb-Split) egy szakaszát lezárták a forgalom előtt, a hegyvidéki térségekben pedig korlátozzák a tehergépjárművek közlekedését.
Szlovéniában az északi országrészben szintén vörös riasztás van érvényben az erős szél miatt. A hatóságok közlése szerint az éjszaka folyamán 74 káreseményt jelentettek, és 144 tűzoltóegységet riasztottak kidőlt fák és egyéb károk felszámolására.
Több mint húszezer fogyasztó maradt áram nélkül az ország egyes részein. A széllökések több helyen meghaladták az óránkénti 100 kilométeres sebességet, egyes hegyvidéki állomásokon pedig elérték az óránként 140 kilométert is. A hatóságok több utat lezártak a hó, a kidőlt fák és az erős szél miatt, és további közlekedési korlátozásokra figyelmeztettek.
