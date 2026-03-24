Szomorú hír érkezett: elhunyt a Házasság első látásra egyik szereplője

Nemzetbiztonsági bizottság mai ülése: döbbenetes dolog derült ki

Gyászhír rázta meg a televíziós világot: 54 éves korában meghalt Mel Schilling, a népszerű párkapcsolati szakértő. A Házasság első látásra ismert arca hosszú ideje küzdött daganatos betegséggel.
2026. március 24-én jelentették be, hogy Mel Schilling elhunyt, miután a rák az agyára is átterjedt. A Házasság első látásra ausztrál és brit változatából is ismert párkapcsolati szakértő halálhírét a férje osztotta meg, megható sorokkal búcsúzva tőle. Schillinget 2023 végén diagnosztizálták vastagbélrákkal, azóta kezelések sorát kapta.

Mel Schilling, a Házasság első látásra ismert szakértője, aki hosszú ideje küzdött daganatos betegséggel - LONDON, UNITED KINGDOM - MAY 11, 2025: Mel Schilling attends the BAFTA Television Awards with P&O Cruises at the Royal Festival Hall in London, United Kingdom on May 11, 2025. (Photo by WIktor Szymanowicz/NurPhoto) (Photo by WIktor Szymanowicz / NurPhoto via AFP)
Megrendítő veszteség érte a Házasság első látásra műsor rajongóit

Mel Schilling hosszú éveken át volt a műsor egyik legismertebb szakértője, ezért halála a nézőket és kollégáit is mélyen megrázta. Többen is részvétüket fejezték ki a közösségi médiában – értesített a Metro.co.uk.

Hosszú ideje harcolt a betegséggel

A tévés március elején beszélt arról, hogy állapota súlyosra fordult. Az utolsó időszakban visszavonult a forgatásoktól, hogy a családjára és az egészségére koncentrálhasson.

Egy hónapig titkolta a család – meghalt a legendás rádiós

82 éves korában elhunyt Ken O’Flaherty, a BBC rádiózásának ismert alakja, akinek hangja több mint két évtizeden át volt hallható a BBC Radio Merseyside műsoraiban. A BBC műsorvezetője február 26-án hunyt el, halálhírét családja csak később hozta nyilvánosságra.

Meghalt a legendás francia politikus

Elhunyt Lionel Jospin, Franciaország egykori miniszterelnöke, aki 1997 és 2002 között vezette a kormányt, és meghatározó alakja volt a francia baloldalnak. A 88 éves politikus neve a munkaidő-csökkentéssel, szociális reformokkal és a 2002-es elnökválasztás utáni visszavonulásával is összeforrt.

 

 

