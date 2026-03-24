Szomorú hír érkezett: elhunyt a Házasság első látásra egyik szereplője

2026. március 24-én jelentették be, hogy Mel Schilling elhunyt, miután a rák az agyára is átterjedt. A Házasság első látásra ausztrál és brit változatából is ismert párkapcsolati szakértő halálhírét a férje osztotta meg, megható sorokkal búcsúzva tőle. Schillinget 2023 végén diagnosztizálták vastagbélrákkal, azóta kezelések sorát kapta.
Megrendítő veszteség érte a Házasság első látásra műsor rajongóit
Mel Schilling hosszú éveken át volt a műsor egyik legismertebb szakértője, ezért halála a nézőket és kollégáit is mélyen megrázta. Többen is részvétüket fejezték ki a közösségi médiában – értesített a Metro.co.uk.
Hosszú ideje harcolt a betegséggel
A tévés március elején beszélt arról, hogy állapota súlyosra fordult. Az utolsó időszakban visszavonult a forgatásoktól, hogy a családjára és az egészségére koncentrálhasson.
Egy hónapig titkolta a család – meghalt a legendás rádiós
82 éves korában elhunyt Ken O’Flaherty, a BBC rádiózásának ismert alakja, akinek hangja több mint két évtizeden át volt hallható a BBC Radio Merseyside műsoraiban. A BBC műsorvezetője február 26-án hunyt el, halálhírét családja csak később hozta nyilvánosságra.
Meghalt a legendás francia politikus
Elhunyt Lionel Jospin, Franciaország egykori miniszterelnöke, aki 1997 és 2002 között vezette a kormányt, és meghatározó alakja volt a francia baloldalnak. A 88 éves politikus neve a munkaidő-csökkentéssel, szociális reformokkal és a 2002-es elnökválasztás utáni visszavonulásával is összeforrt.