Szomorú hír érkezett: elhunyt a Házasság első látásra egyik szereplője

2026. március 24-én jelentették be, hogy Mel Schilling elhunyt, miután a rák az agyára is átterjedt. A Házasság első látásra ausztrál és brit változatából is ismert párkapcsolati szakértő halálhírét a férje osztotta meg, megható sorokkal búcsúzva tőle. Schillinget 2023 végén diagnosztizálták vastagbélrákkal, azóta kezelések sorát kapta.

Mel Schilling, a Házasság első látásra ismert szakértője, aki hosszú ideje küzdött daganatos betegséggel

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / AFP

Megrendítő veszteség érte a Házasság első látásra műsor rajongóit

Mel Schilling hosszú éveken át volt a műsor egyik legismertebb szakértője, ezért halála a nézőket és kollégáit is mélyen megrázta. Többen is részvétüket fejezték ki a közösségi médiában – értesített a Metro.co.uk.

Hosszú ideje harcolt a betegséggel

A tévés március elején beszélt arról, hogy állapota súlyosra fordult. Az utolsó időszakban visszavonult a forgatásoktól, hogy a családjára és az egészségére koncentrálhasson.