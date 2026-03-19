Döbbenetes videó: így szállítanak egy komplett házat a forgalomban

2026 márciusában egy teljes házat szállítottak el az észak-karolinai Holden Beachről egy tréler segítségével, ami nem mindennapi dugót okozott a keskeny Holden Beach hídon. A házköltöztetés során az épületet a szárazföld belseje felé, Supply városába szállították, nagyjából 22 kilóméterre a parttól.

Egy teljes ház szállítása okozott dugót Észak-Karolinában: a különleges házköltöztetés Holden Beachről indult

Fotó: ABC7Chicago csatorna / YouTube / Képkivágás

Házköltöztetés miatt araszoltak az autók

A felvételeken jól látszik, ahogy a lapos utánfutón szállított ház lassan halad a hídon, mögötte pedig hosszú autósor torlódik fel. A munkások közben folyamatosan biztosították az utat a túlméretes rakománynak.

Autók araszolnak a méretes szállítmány mögött

Fotó: ABC7Chicago csatorna / YouTube / Képkivágás

Nem véletlen az ilyen házköltöztetés

A helyiek szerint ha egy régebbi tengerparti ház még megmenthető, akkor inkább beljebb költöztetik, a helyére pedig gyakran új, jóval drágább ingatlan épül. A háttérben a part eróziója és az áradások miatti növekvő kockázat állhat. Az amerikai hadsereg mérnöki testülete 2024 júliusában vizsgálatot is indított Holden Beach partvédelmi helyzetéről, a végső értékelést pedig 2026 májusára várják.

Intracoastal vízi út a Holden Beach híddal a háttérben

Fotó: By IraEskins - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2135405 / Wikipedia

Egyre nagyobb gond a partszakaszok eróziója

A beszámolók szerint a 2025-ös hurrikánszezon erős viharai tovább súlyosbították a partpusztulást. Északabbra, a Cape Hatteras National Seashore térségében 2020 óta már 31 ház omlott az Atlanti-óceánba az erózió és az áradások miatt.

Cikkünk a New York Post beszámolója alapján készült.

