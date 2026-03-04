Hírlevél
Heidi Klum

Az 52 éves Heidi Klum úgy mozgatja a feszes melleit, hogy leesik az álla

Megőrülnek a rajongók a német szupermodell legújabb Instagram-videójáért. Heidi Klum 52 évesen is döglesztően szexi.
Heidi Klumcicikvideó

Heidi Klum ügyet sem vesz a korára. 52 évesen is nagyon bevállalós. Rajongói legnagyobb örömére a legfrissebb Insta-bejegyzésében ugyanis a szép, formás melleit táncoltatja ide-oda. Csakúgy, ahogy a kigyúrt férfiak szokták feszítés közben a mellüket mozgatni. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Heidi Klum attends the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Heidi Klum 52 évesen is bomba formában van – Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Heidi Klum egy műsorvezetőpárosnak üzent

Az ötödik iksz felett is szuperszexi német modell a bejegyzéséhez annyit írt, hogy mozdulatát „Hans és Franz is jóváhagyta”. Mindez egy vicces utalás a Saturday Night Live című német showműsor két házigazdájára, Hansra és Franzra, akik testépítős karaktereket játszottak el, és a poénjaik az izmokra voltak kihegyezve. 

A cici rezegtetős videót ide kattintva tudja megtekinteni.

