Megdöbbentő részletek: halálos helikopter-baleset történt Hawaii-on

A gépet az Airborne Aviation üzemeltette, tehát az utasok nagy valószínűséggel helikopteres városnézésen vettek részt. A fedélzetén egy pilóta és négy utas tartózkodott – számolt be a helikopter-balesetről a Fox News.
Túlélői is vannak a helikopter-balesetnek
A hatóságok megerősítették, hogy a balesetben legalább hárman életüket vesztették, ketten pedig megsérültek. A túlélőket a Wilcox Medical Centerbe szállították, ahol jelenleg is kezelik őket.
A baleset helyszíne, Kauaʻi északi partvidéke népszerű turistacélpont, különösen a helikopteres városnézések miatt. A környék látványos szikláiról, strandjairól és vízeséseiről ismert Nā Pali-part gyakran vonzza a látogatókat.
A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják.
Lezuhant egy helikopter Arizona hegyvidékes területén. A magánrepülőn a pilóta és három utasa utazott, a helikopter-balesetben mindannyian életüket vesztették.
Hét ember – köztük a pilóta – vesztette életét egy helikopter-balesetben Észak-Indiában, miután a hindu zarándokokat szállító gép nem sokkal felszállás után lezuhant.