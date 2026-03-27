Megdöbbentő részletek: halálos helikopter-baleset történt Hawaii-on

A gépet az Airborne Aviation üzemeltette, tehát az utasok nagy valószínűséggel helikopteres városnézésen vettek részt. A fedélzetén egy pilóta és négy utas tartózkodott – számolt be a helikopter-balesetről a Fox News.

A helikopter-baleset Hawaii körzetében történt

Túlélői is vannak a helikopter-balesetnek

A hatóságok megerősítették, hogy a balesetben legalább hárman életüket vesztették, ketten pedig megsérültek. A túlélőket a Wilcox Medical Centerbe szállították, ahol jelenleg is kezelik őket.

At least 3 killed, 2 injured in Airborne Aviation tour helicopter crash near Kalalau Beach, Kauai County, Hawaii.



Pilot + 4 passengers aboard; incident at 3:45pm Thu. 2 airlifted to Wilcox Med Ctr. Updates pending. pic.twitter.com/ayVCTIM3Sd — GeoTechWar (@geotechwar) March 27, 2026

A baleset helyszíne, Kauaʻi északi partvidéke népszerű turistacélpont, különösen a helikopteres városnézések miatt. A környék látványos szikláiról, strandjairól és vízeséseiről ismert Nā Pali-part gyakran vonzza a látogatókat.

A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják.

Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép

Lezuhant egy helikopter Arizona hegyvidékes területén. A magánrepülőn a pilóta és három utasa utazott, a helikopter-balesetben mindannyian életüket vesztették.

Súlyos helikopter-baleset Indiában, rengeteg a halott

Hét ember – köztük a pilóta – vesztette életét egy helikopter-balesetben Észak-Indiában, miután a hindu zarándokokat szállító gép nem sokkal felszállás után lezuhant.