helikopterbaleset

Megdöbbentő részletek: halálos helikopter-baleset történt Hawaii-on

Súlyos tragédia történt Hawaiinál: egy helikopter a tengerbe zuhant. A helikopter-baleset során többen meghaltak, ketten pedig megsérültek.
helikopterbalesetHawaiihalálos áldozat

A gépet az Airborne Aviation üzemeltette, tehát az utasok nagy valószínűséggel helikopteres városnézésen vettek részt. A fedélzetén egy pilóta és négy utas tartózkodott – számolt be a helikopter-balesetről a Fox News.

A helikopter-baleset Hawaii körzetében történt – Fotó: Unsplash

Fotó: Unsplash

Túlélői is vannak a helikopter-balesetnek

A hatóságok megerősítették, hogy a balesetben legalább hárman életüket vesztették, ketten pedig megsérültek. A túlélőket a Wilcox Medical Centerbe szállították, ahol jelenleg is kezelik őket.

A baleset helyszíne, Kauaʻi északi partvidéke népszerű turistacélpont, különösen a helikopteres városnézések miatt. A környék látványos szikláiról, strandjairól és vízeséseiről ismert Nā Pali-part gyakran vonzza a látogatókat.

A baleset körülményeit egyelőre vizsgálják.

Órákig keresték a túlélőket, lezuhant egy repülőgép

Lezuhant egy helikopter Arizona hegyvidékes területén. A magánrepülőn a pilóta és három utasa utazott, a helikopter-balesetben mindannyian életüket vesztették.

Súlyos helikopter-baleset Indiában, rengeteg a halott

Hét ember – köztük a pilóta – vesztette életét egy helikopter-balesetben Észak-Indiában, miután a hindu zarándokokat szállító gép nem sokkal felszállás után lezuhant.

 

