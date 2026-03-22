Percek alatt történt a baj, helikopter zuhant le – többen életüket vesztették

A helikopter-baleset Katar felségvizein történt, ahol egy rutin feladatot teljesítő légi jármű zuhant le műszaki meghibásodás miatt. A hatóságok szerint a baleset következtében hat ember életét vesztette, miközben a mentőcsapatok továbbra is keresik az eltűnt személyt – tájékoztat a Reuters.

A helikopter-baleset után mentőcsapatok kutatnak - Képünk illusztráció

A katari belügyminisztérium vasárnapi közlése szerint a szerencsétlenség idején a helikopter éppen szolgálati feladatot látott el. A védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása alapján a gép műszaki hibát szenvedett, ami a lezuhanáshoz vezetett.

A mentési műveletek jelenleg is zajlanak a térségben, a hatóságok pedig vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a légi közlekedés biztonságára és a műszaki meghibásodások lehetséges következményeire.

Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken

Két ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor egy polgári helikopter kényszerleszállást hajtott végre kedden a Fülöp-szigeteken, a fővárostól keletre fekvő település közelében. A helikopter-baleset egy füves tisztáson történt, mintegy 50 méterre a lakóházaktól, a Rizal tartománybeli Pililla egyik falujánál.