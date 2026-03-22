Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

helikopter-baleset

Percek alatt történt a baj, helikopter zuhant le – többen életüket vesztették

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hat halálos áldozattal járó légi baleset történt Katar felségvizein. A helikopter-baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
helikopter-balesetKatarhalál

A helikopter-baleset Katar felségvizein történt, ahol egy rutin feladatot teljesítő légi jármű zuhant le műszaki meghibásodás miatt. A hatóságok szerint a baleset következtében hat ember életét vesztette, miközben a mentőcsapatok továbbra is keresik az eltűnt személyt – tájékoztat a Reuters.

A helikopter-baleset után mentőcsapatok kutatnak - Képünk illusztráció Fotó: SEUNG-IL RYU / NurPhoto On February 26, 2026, in Yeongju, South Korea, a South Korean Air Force helicopter conducts a low flight to search for the F-16C flight recorder near Yongamsan mountain in Yeongju, South Korea. An F-16C fighter jet crashes near Yeongju in North Gyeongsang Province on Wednesday, but the pilot safely ejects, the Air Force says. The aircraft, assigned to Chungju Air Base, goes down in a mountainous area near Yeongju at about 7:31 p.m. during a nighttime training exercise, according to the Air Force. (Photo by Seung-il Ryu/NurPhoto) (Photo by Seung-il Ryu / NurPhoto via AFP)
A katari belügyminisztérium vasárnapi közlése szerint a szerencsétlenség idején a helikopter éppen szolgálati feladatot látott el. A védelmi minisztérium korábbi tájékoztatása alapján a gép műszaki hibát szenvedett, ami a lezuhanáshoz vezetett.

A mentési műveletek jelenleg is zajlanak a térségben, a hatóságok pedig vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A tragédia ismét ráirányítja a figyelmet a légi közlekedés biztonságára és a műszaki meghibásodások lehetséges következményeire.

Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken

Két ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor egy polgári helikopter kényszerleszállást hajtott végre kedden a Fülöp-szigeteken, a fővárostól keletre fekvő település közelében. A helikopter-baleset egy füves tisztáson történt, mintegy 50 méterre a lakóházaktól, a Rizal tartománybeli Pililla egyik falujánál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!