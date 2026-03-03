Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken

A hatóságok tájékoztatása szerint a Fülöp-szigeteki Polgári Légiközlekedési Hatóság vizsgálja az eset körülményeit. Egyelőre nem ismert, mi okozta a balesetet, amelyet jó időjárási viszonyok mellett hajtott végre a helikopter. A Bell 505 típusú légijármű Manila városából szállt fel, és a több mint 400 kilométerre délkeletre fekvő Quezon tartományba tartott, amikor a pilóta kénytelen volt végrehajtani a kényszerleszállást - írja az Ap News.

Tragikus helikopter-baleset történt a Fülöp-szigeteken. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Két halottja és három sérültje van a helikopter-balesetnek

A baleset következtében egy utas a helyszínen életét vesztette, egy másik sérült pedig később a kórházban halt meg. A fedélzeten tartózkodó további három személyt, köztük a pilótát sérülésekkel szállították kórházba. John Masinsin, Pililla polgármestere az újságíróknak elmondta: az utasok között két külföldi is volt, közülük az egyik az áldozatok között szerepel.

A túlélők jelenleg sokkos állapotban vannak, ezért egyelőre nem tudtak részletes információval szolgálni a történtekről.

Nag-iimbestiga na ang Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board ng CAAP sa nangyaring pagbagsak ng isang Bell 505 helicopter sa Sitio Upper Basak sa Bgy. Quisao, Pililla, Rizal.



Nasawi ang isang Malaysian at isang Pilipino habang tatlo ang nasugatan sa nasabing… pic.twitter.com/zl7olMXDFB — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) March 3, 2026

A légügyi hatóságok közlése szerint a baleset okainak feltárására vizsgálat indult.