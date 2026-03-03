Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken

A hatóságok tájékoztatása szerint a Fülöp-szigeteki Polgári Légiközlekedési Hatóság vizsgálja az eset körülményeit. Egyelőre nem ismert, mi okozta a balesetet, amelyet jó időjárási viszonyok mellett hajtott végre a helikopter. A Bell 505 típusú légijármű Manila városából szállt fel, és a több mint 400 kilométerre délkeletre fekvő Quezon tartományba tartott, amikor a pilóta kénytelen volt végrehajtani a kényszerleszállást - írja az Ap News.
Két halottja és három sérültje van a helikopter-balesetnek
A baleset következtében egy utas a helyszínen életét vesztette, egy másik sérült pedig később a kórházban halt meg. A fedélzeten tartózkodó további három személyt, köztük a pilótát sérülésekkel szállították kórházba. John Masinsin, Pililla polgármestere az újságíróknak elmondta: az utasok között két külföldi is volt, közülük az egyik az áldozatok között szerepel.
A túlélők jelenleg sokkos állapotban vannak, ezért egyelőre nem tudtak részletes információval szolgálni a történtekről.
A légügyi hatóságok közlése szerint a baleset okainak feltárására vizsgálat indult.