Ketten meghaltak egy helikopter-balesetben a Fülöp-szigeteken

Két ember életét vesztette, hárman pedig megsérültek, amikor egy polgári helikopter kényszerleszállást hajtott végre kedden a Fülöp-szigeteken, a fővárostól keletre fekvő település közelében. A helikopter-baleset egy füves tisztáson történt, mintegy 50 méterre a lakóházaktól, a Rizal tartománybeli Pililla egyik falujánál.
A hatóságok tájékoztatása szerint a Fülöp-szigeteki Polgári Légiközlekedési Hatóság vizsgálja az eset körülményeit. Egyelőre nem ismert, mi okozta a balesetet, amelyet jó időjárási viszonyok mellett hajtott végre a helikopter. A Bell 505 típusú légijármű Manila városából szállt fel, és a több mint 400 kilométerre délkeletre fekvő Quezon tartományba tartott, amikor a pilóta kénytelen volt végrehajtani a kényszerleszállást - írja az Ap News.

helikopter
Tragikus helikopter-baleset történt a Fülöp-szigeteken. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Két halottja és három sérültje van a helikopter-balesetnek

A baleset következtében egy utas a helyszínen életét vesztette, egy másik sérült pedig később a kórházban halt meg. A fedélzeten tartózkodó további három személyt, köztük a pilótát sérülésekkel szállították kórházba. John Masinsin, Pililla polgármestere az újságíróknak elmondta: az utasok között két külföldi is volt, közülük az egyik az áldozatok között szerepel. 

A túlélők jelenleg sokkos állapotban vannak, ezért egyelőre nem tudtak részletes információval szolgálni a történtekről.

A légügyi hatóságok közlése szerint a baleset okainak feltárására vizsgálat indult. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy piacra zuhant egy katonai helikopter.

 

