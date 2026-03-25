Elképesztő mentőakció: helikopterrel hozták ki a folyóból a bajba jutott kutyát

Egy különleges mentőakció zajlott az Egyesült Államokban, amely sokak szívét megdobogtatta. A hatóságok egy bajba került kutyát mentettek ki a Seneca folyó közepéről.
A történet főszereplője egy átfagyott goldendoodle, akit végül sikeresen kimentettek a vízből. A beszámolók szerint a kutya a Seneca folyó közepén rekedt, és nem tudott kijutni a partra. A helyszínre érkező rendőrök egy helikopter segítségével hajtották végre a mentést, ami gyors és hatékony megoldásnak bizonyult a nehéz körülmények között. A kutyát azonnal betakarták, hogy felmelegedjen, majd biztonságban partra szállították. A kutya szerencsére nem sérült meg, és a gyors beavatkozásnak köszönhetően hamar biztonságba került.
