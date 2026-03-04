Évek óta rosszul mos fogat? A koreai módszer mindent felborít

A helyes fogmosás egyik legismertebb ázsiai módszere a koreai 3-3-3 szabály, amely az 1980-as években indult kampányként Dél-Koreában – írja a NewYorkPost.
Helyes fogmosás Dél-Koreában — így működik a 3-3-3 szabály a gyakorlatban
Az elv egyszerű:
- Naponta háromszor történő fogmosás,
- étkezés után három perccel,
- alkalmanként három percig.
Dél-Koreában annyira elterjedt ez a szemlélet, hogy metróállomásokon, bevásárlóközpontokban és kávézókban is kialakítottak fogmosásra alkalmas helyeket. Egyes autópálya-pihenőkben fogkefe-automaták működnek, több iskolában pedig külön fogmosó állomásokat telepítettek.
Valóban hatékonyabb a napi háromszori fogmosás?
A helyes fogmosás célja a lepedék eltávolítása és az ínygyulladás megelőzése.
Egy 2017-es kutatás szerint azoknál, akik ebéd után is fogat mostak, alacsonyabb volt az ínybetegség kockázata.
A megfelelő szájhigiénia ráadásul nemcsak a fogak állapotát javíthatja. Kutatások szerint összefüggés lehet a rossz szájhigiénia és bizonyos krónikus betegségek — például az Alzheimer-kór és a reumás ízületi gyulladás — között.
Nem mindegy, mikor mos fogat
A témában megszólalt Dr. Daniel Naysan amerikai fogorvos is, aki szerint a koreai 3-3-3 szabály előnye, hogy tudatossá teszi a napi rutint, ám az időzítés nem mindig ideális.
Savtartalmú ételek és italok — például citrusfélék, szénsavas üdítők vagy bor — átmenetileg felpuhítják a fogzománcot.
Ha ebben az időszakban történik meg a fogmosás, különösen erős dörzsöléssel, az hosszú távon zománckopáshoz vezethet.
Az amerikai ajánlás szerint érdemes 30–60 percet várni étkezés után, mielőtt megtörténik a fogmosás.
Három perc vagy két perc az ideális?
A helyes fogmosás szempontjából a szakértő szerint a két perc alapos, megfelelő technikával végzett tisztítás teljesen elegendő.
A három perc nem káros, de nem automatikusan hatékonyabb. A túl erős, kemény sörtéjű kefével végzett agresszív tisztítás úgynevezett fogkefekopást okozhat. Ilyenkor a fogak vékonyabbá, barnábbá és sérülékenyebbé válhatnak, különösen az ínyvonal mentén.
Súlyos esetben az íny visszahúzódása is kialakulhat.
Mikor lehet indokolt a hosszabb fogmosás?
Bizonyos esetekben a helyes fogmosás része lehet a hosszabb tisztítás:
- fogszabályzó viselése esetén
- fokozott lepedékképződésnél
- magas szuvasodási kockázat mellett
- gyakori ínygyulladás esetén
Azonban az átlagember számára a napi kétszeri alapos fogmosás, a mindennapos fogselyemhasználat és az évi két fogorvosi ellenőrzés általában elegendő.
Meglepő statisztikák
Felmérések szerint az átlagos amerikai hetente öt alkalommal elfelejti a fogmosást, és amikor mégis elvégzi, átlagosan csupán 37 másodpercig tart a tisztítás — ami jóval elmarad az ajánlott két perctől.
Ez alapján könnyen lehet, hogy nem a napi háromszori fogmosás hiányzik, hanem az, hogy a meglévő két alkalom valóban alapos legyen.
Ez az apró mindennapi szokás rengeteget számít a demencia megelőzésében
Az íny és a fogak egészsége szoros kapcsolatban áll az agy egészségével. A demencia megelőzésében ezért kulcsfontosságú a fogmosás – de nem mindegy, milyen gyakran és hogyan csináljuk.
Most akkor hogy is van ez? Mutatjuk, mikor érdemes fogat mosnia
Amikor alszunk, a szájban élő baktériumok zavartalanul dolgoznak: lepedéket képeznek, savakat termelnek, és kellemetlen leheletet hagynak maguk után. Éppen ezért a reggeli fogmosás nem csak frissességet ad, hanem mechanikusan eltávolítja a lepedék nagy részét, és csökkenti a savterhelést már a nap elején. A fluoridos fogkrém pedig megerősíti a zománcot, ami kulcsfontosságú, ha rögtön utána savas italokat vagy ételeket fogyasztunk.