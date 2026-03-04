Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merz beijedt – mutatjuk, ki hozta rá a frászt

Hoppá!

Macronnak totálisan elmentek otthonról: őrült lépésre szánta el magát, amely felülírhat mindent

helyes fogmosás

Évek óta rosszul mos fogat? A koreai módszer mindent felborít

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokan úgy gondolják, hogy minél többször mosnak fogat, annál egészségesebb lesz a mosolyuk. A helyes fogmosás azonban nemcsak a gyakoriságról szól, hanem az időzítésről és a technikáról is — és itt jön képbe a koreai 3-3-3 szabály.
Link másolása
Vágólapra másolva!
helyes fogmosásfogmosásszabály

A helyes fogmosás egyik legismertebb ázsiai módszere a koreai 3-3-3 szabály, amely az 1980-as években indult kampányként Dél-Koreában – írja a NewYorkPost.

Helyes fogmosás a gyakorlatban — a koreai 3-3-3 szabály szerint naponta háromszor, étkezés után, három percig érdemes tisztítani a fogakat.
Helyes fogmosás a gyakorlatban — a koreai 3-3-3 szabály szerint naponta háromszor, étkezés után, három percig érdemes tisztítani a fogakat Fotó:Illusztráció/Unplash

Helyes fogmosás Dél-Koreában — így működik a 3-3-3 szabály a gyakorlatban

 Az elv egyszerű:

  • Naponta háromszor történő fogmosás,
  • étkezés után három perccel,
  • alkalmanként három percig.

Dél-Koreában annyira elterjedt ez a szemlélet, hogy metróállomásokon, bevásárlóközpontokban és kávézókban is kialakítottak fogmosásra alkalmas helyeket. Egyes autópálya-pihenőkben fogkefe-automaták működnek, több iskolában pedig külön fogmosó állomásokat telepítettek.

Valóban hatékonyabb a napi háromszori fogmosás?

A helyes fogmosás célja a lepedék eltávolítása és az ínygyulladás megelőzése. 

Egy 2017-es kutatás szerint azoknál, akik ebéd után is fogat mostak, alacsonyabb volt az ínybetegség kockázata.

A megfelelő szájhigiénia ráadásul nemcsak a fogak állapotát javíthatja. Kutatások szerint összefüggés lehet a rossz szájhigiénia és bizonyos krónikus betegségek — például az Alzheimer-kór és a reumás ízületi gyulladás — között.

Nem mindegy, mikor mos fogat

A témában megszólalt Dr. Daniel Naysan amerikai fogorvos is, aki szerint a koreai 3-3-3 szabály előnye, hogy tudatossá teszi a napi rutint, ám az időzítés nem mindig ideális.

Savtartalmú ételek és italok — például citrusfélék, szénsavas üdítők vagy bor — átmenetileg felpuhítják a fogzománcot. 

Ha ebben az időszakban történik meg a fogmosás, különösen erős dörzsöléssel, az hosszú távon zománckopáshoz vezethet.

Az amerikai ajánlás szerint érdemes 30–60 percet várni étkezés után, mielőtt megtörténik a fogmosás.

Három perc vagy két perc az ideális?

A helyes fogmosás szempontjából a szakértő szerint a két perc alapos, megfelelő technikával végzett tisztítás teljesen elegendő.

A három perc nem káros, de nem automatikusan hatékonyabb. A túl erős, kemény sörtéjű kefével végzett agresszív tisztítás úgynevezett fogkefekopást okozhat. Ilyenkor a fogak vékonyabbá, barnábbá és sérülékenyebbé válhatnak, különösen az ínyvonal mentén.

Súlyos esetben az íny visszahúzódása is kialakulhat.

Mikor lehet indokolt a hosszabb fogmosás?

Bizonyos esetekben a helyes fogmosás része lehet a hosszabb tisztítás:

  • fogszabályzó viselése esetén
  • fokozott lepedékképződésnél
  • magas szuvasodási kockázat mellett
  • gyakori ínygyulladás esetén

Azonban az átlagember számára a napi kétszeri alapos fogmosás, a mindennapos fogselyemhasználat és az évi két fogorvosi ellenőrzés általában elegendő.

Meglepő statisztikák

Felmérések szerint az átlagos amerikai hetente öt alkalommal elfelejti a fogmosást, és amikor mégis elvégzi, átlagosan csupán 37 másodpercig tart a tisztítás — ami jóval elmarad az ajánlott két perctől.

Ez alapján könnyen lehet, hogy nem a napi háromszori fogmosás hiányzik, hanem az, hogy a meglévő két alkalom valóban alapos legyen.

Ez az apró mindennapi szokás rengeteget számít a demencia megelőzésében

Az íny és a fogak egészsége szoros kapcsolatban áll az agy egészségével. A demencia megelőzésében ezért kulcsfontosságú a fogmosás – de nem mindegy, milyen gyakran és hogyan csináljuk.

Most akkor hogy is van ez? Mutatjuk, mikor érdemes fogat mosnia

Amikor alszunk, a szájban élő baktériumok zavartalanul dolgoznak: lepedéket képeznek, savakat termelnek, és kellemetlen leheletet hagynak maguk után. Éppen ezért a reggeli fogmosás nem csak frissességet ad, hanem mechanikusan eltávolítja a lepedék nagy részét, és csökkenti a savterhelést már a nap elején. A fluoridos fogkrém pedig megerősíti a zománcot, ami kulcsfontosságú, ha rögtön utána savas italokat vagy ételeket fogyasztunk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!