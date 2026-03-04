Évek óta rosszul mos fogat? A koreai módszer mindent felborít

A helyes fogmosás egyik legismertebb ázsiai módszere a koreai 3-3-3 szabály, amely az 1980-as években indult kampányként Dél-Koreában – írja a NewYorkPost.

Helyes fogmosás a gyakorlatban — a koreai 3-3-3 szabály szerint naponta háromszor, étkezés után, három percig érdemes tisztítani a fogakat Fotó:Illusztráció/Unplash

Helyes fogmosás Dél-Koreában — így működik a 3-3-3 szabály a gyakorlatban

Az elv egyszerű:

Naponta háromszor történő fogmosás,

étkezés után három perccel,

alkalmanként három percig.

Dél-Koreában annyira elterjedt ez a szemlélet, hogy metróállomásokon, bevásárlóközpontokban és kávézókban is kialakítottak fogmosásra alkalmas helyeket. Egyes autópálya-pihenőkben fogkefe-automaták működnek, több iskolában pedig külön fogmosó állomásokat telepítettek.

Valóban hatékonyabb a napi háromszori fogmosás?

A helyes fogmosás célja a lepedék eltávolítása és az ínygyulladás megelőzése.

Egy 2017-es kutatás szerint azoknál, akik ebéd után is fogat mostak, alacsonyabb volt az ínybetegség kockázata.

A megfelelő szájhigiénia ráadásul nemcsak a fogak állapotát javíthatja. Kutatások szerint összefüggés lehet a rossz szájhigiénia és bizonyos krónikus betegségek — például az Alzheimer-kór és a reumás ízületi gyulladás — között.

Nem mindegy, mikor mos fogat

A témában megszólalt Dr. Daniel Naysan amerikai fogorvos is, aki szerint a koreai 3-3-3 szabály előnye, hogy tudatossá teszi a napi rutint, ám az időzítés nem mindig ideális.

Savtartalmú ételek és italok — például citrusfélék, szénsavas üdítők vagy bor — átmenetileg felpuhítják a fogzománcot.

Ha ebben az időszakban történik meg a fogmosás, különösen erős dörzsöléssel, az hosszú távon zománckopáshoz vezethet.

Az amerikai ajánlás szerint érdemes 30–60 percet várni étkezés után, mielőtt megtörténik a fogmosás.

Három perc vagy két perc az ideális?

A helyes fogmosás szempontjából a szakértő szerint a két perc alapos, megfelelő technikával végzett tisztítás teljesen elegendő.

A három perc nem káros, de nem automatikusan hatékonyabb. A túl erős, kemény sörtéjű kefével végzett agresszív tisztítás úgynevezett fogkefekopást okozhat. Ilyenkor a fogak vékonyabbá, barnábbá és sérülékenyebbé válhatnak, különösen az ínyvonal mentén.