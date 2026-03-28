Ez az egyszerű mozgásforma több mint 260 betegség kockázatát csökkentheti

Nincs ideje a hétköznapokon sportolni, de szeretne egészséges maradni? Egyre több kutatás mutatja: nem kell minden nap edzeni ahhoz, hogy érdemi hatást érjünk el. A hétvégi edzés egészségügyi előnyei is jelentősek lehetnek, ha okosan tervezzük meg a mozgásunkat – írja a Focus.

A hétvégi edzés csökkenti több mint 260 betegség kockázatát – Fotó: Unsplash

Hogyan segít a hétvégi edzés a betegségek ellen?

A Massachusetts General Hospital kutatása szerint azok, akik heti egy-két napra koncentrálják a testmozgásukat – a „Weekend Warrior” stílust követve –, hasonló egészségügyi előnyökre tehetnek szert, mint a heti rendszerességgel edzők. Több mint 89 ezer résztvevő elemzése kimutatta: nem az számít, mikor mozog valaki, hanem hogy mennyit. A hétvégi edzés csökkenti több mint 260 betegség, köztük a magas vérnyomás és a cukorbetegség kockázatát, és pozitívan hat a mentális egészségre is.

Milyen mozgásformák a leghatékonyabbak?

Az eredményes hétvégi edzéshez érdemes kombinálni az állóképességi és erősítő edzéseket. Például az egyik napon intervallumedzés és teljes testerősítés, a másik napon hosszabb, mérsékelt intenzitású mozgás – futás, kerékpár vagy evezés. Fontos a fokozatosság: túl nagy terhelés sérüléshez vezethet. Emellett a mindennapi apró mozgások – séta, lépcsőzés, rövid aktiváló rutinok – segítik a heti aktivitás fenntartását.

Miért érdemes a hétvégi edzést választani a mentális egészségért?

A hétvégi mozgás nemcsak a testet, hanem a lelket is erősíti. Sokan azért akadnak el, mert úgy érzik, a tökéletes terv hiánya akadályozza őket: „Ha nem tudom tökéletesen csinálni, inkább nem csinálom.” A hétvégi megoldás rugalmasságot ad, leveszi a nyomást, és újra élvezetessé teszi a mozgást. Nem a naptár, hanem a hozzáállás számít: két jól megtervezett edzés a hétvégén többet ér, mint öt elmaradt a hétköznapokon. A hétvégi edzés nem kompromisszum, sokkal inkább lehetőség, hogy még zsúfolt napok mellett is egészséges, aktív életet éljünk.

