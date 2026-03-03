Leszakadt alattuk a gyaloghíd, öten meghaltak – sokkoló részletek

A hídomlásról szóló beszámolók szerint egy héttagú csoport haladt a tengerparti útvonalon az El Bocal partszakasz és a Spanyol Oceanográfiai Intézet között, ahol több kiépített sétány is található. A tragédia helyi idő szerint körülbelül 16:30-kor történt, amikor a faszerkezetű gyaloghíd váratlanul megadta magát – számolt be a The Sun.

A hídomlás helyszíne Santander peremén

Fotó: X

Öt halálos áldozata van a hídomlásnak

Mind a hét ember a mélybe zuhant: a vízbe és a sziklákra estek. A helyszínen tartózkodó szemtanúk sokkos állapotban értesítették a segélyszolgálatot mintegy negyedórával később.

A hét érintett közül öten életüket vesztették, egy fiatal nőt kihűléses állapotban sikerült kimenteni, egy személyt pedig még keresnek. Az áldozatokat „fiatal és középkorú” emberekként jellemezték, állampolgárságukat egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A mentésben tűzoltók, rendőrök, parti őrségi egységek és más hatósági szakemberek vesznek részt; összesen mintegy hetven fő dolgozik a keresésen, hogy még sötétedés előtt eredményt érjenek el.

Actualización!!! Confirmados cinco muertos y un desaparecido por la rotura de una pasarela en la playa de El Bocal de Santander vía @eldiarioes https://t.co/70te8YNVEv — Pilar Campo (@pilar_campo) March 3, 2026

Gema Igual, Santander polgármestere az esti órákban a sajtónak nyilatkozva „óriási tragédiának” nevezte az esetet. Mint mondta, szomorú, hogy fiatalok, akik a természetben szerettek volna kikapcsolódni, ilyen szerencsétlenség áldozatai lettek.

Az ügy kivizsgálása folyamatban van. A kérdéses sétányrendszert több mint egy évtizede alakították ki, és korábban helyi tiltakozások is övezték a projektet. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy a híd szerkezeti állapota hozzájárulhatott-e a katasztrófához.

