Gyerekként élte túl a hirosimai poklot – most érkezett a tragikus hír

Meghalt Mori Szigeaki, a Hirosimára a második világháborúban ledobott amerikai atombomba egyik túlélője, akit az is ismertté tett, hogy Barack Obama volt amerikai elnök 2016-ban átölelte a japán városban tett történelmi látogatása során - jelentette be az elhunyt családja.
A hirosimai atombomba túlélője és az ikonikus Obama-ölelés története
A közlések szerint Mori 88 évesen, szombaton hunyt el egy hirosimai kórházban.
A megindító ölelés képe, amelyen Obama és az atombomba 1945-ös robbanását nyolcévesen átélő Mori látható, annak idején bejárta a világsajtót.
A két férfi a hirosimai Béke-emlékparkban találkozott.
Obama volt az első amerikai elnök, aki hivatali ideje alatt meglátogatta Hirosimát, és tisztelgéssel adózott az áldozatok emléke előtt.
A bomba, ami megváltoztatta a világot
1945. augusztus 6-án reggel 8:15-kor a világtörténelem új szakaszához ért, amely során kiderült, az emberiség maga képes eltüntetni a civilizációt a Föld színéről. Amikor az amerikai Enola Gay bombázó atombombát dobott Hirosimára, a város 90%-a megsemmisült és 90 ezren vesztették életüket a nukleáris tűzben.