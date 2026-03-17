Barack Obama

Gyerekként élte túl a hirosimai poklot – most érkezett a tragikus hír

Egy ikonikus fotó és egy történelmi pillanat kötötte össze a nevét a világ emlékezetével. A hirosimai atombomba túlélője, Mori Szigeaki 88 éves korában hunyt el, aki nyolcéves gyermekként élte át az 1945-ös atomtámadást, és akit 2016-ban Barack Obama amerikai elnök ölelt át a Béke-emlékparkban tett látogatása során.
Meghalt Mori Szigeaki, a Hirosimára a második világháborúban ledobott amerikai atombomba egyik túlélője, akit az is ismertté tett, hogy Barack Obama volt amerikai elnök 2016-ban átölelte a japán városban tett történelmi látogatása során - jelentette be az elhunyt családja.

Barack Obama és a hirosimai atombomba túlélője, Mori Szigeaki megható ölelése 2016-ban bejárta a világsajtót Fotó: JIM WATSON / AFP /  

A hirosimai atombomba túlélője és az ikonikus Obama-ölelés története

A közlések szerint Mori 88 évesen, szombaton hunyt el egy hirosimai kórházban.

 A megindító ölelés képe, amelyen Obama és az atombomba 1945-ös robbanását nyolcévesen átélő Mori látható, annak idején bejárta a világsajtót. 

A két férfi a hirosimai Béke-emlékparkban találkozott.

Obama volt az első amerikai elnök, aki hivatali ideje alatt meglátogatta Hirosimát, és tisztelgéssel adózott az áldozatok emléke előtt.

A bomba, ami megváltoztatta a világot

1945. augusztus 6-án reggel 8:15-kor a világtörténelem új szakaszához ért, amely során kiderült, az emberiség maga képes eltüntetni a civilizációt a Föld színéről. Amikor az amerikai Enola Gay bombázó atombombát dobott Hirosimára, a város 90%-a megsemmisült és 90 ezren vesztették életüket a nukleáris tűzben. 

 

