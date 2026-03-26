Nem sci-fi: így néz majd ki az első holdbázis

A NASA újabb történelmi lépésre készül: az űrügynökség célja, hogy a következő hét évben állandó holdbázist építsen a Hold felszínén. Jared Isaacman, a NASA vezetője szerint „ezúttal a cél nem a zászlók és lábnyomok, ezúttal a cél a maradás”, így a Hold már nem csak látogatott hely lesz, hanem az emberiség hosszú távú jelenlétének terepe – írja a Daily Star.

Hét éven belül elkészül a NASA holdbázisa (illusztráció) – Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

Milyen lesz a NASA holdbázisa?

A tervezett holdbázis költsége körülbelül 20 milliárd dollár, és az építkezést hét év alatt szeretnék befejezni az építését.

A bázison napelemek, indítóállások és különleges lakómodulok kapnak helyet.

A három méter széles, hat méter hosszú modulok teljesen önellátóak lesznek, így akár két asztronautát is képesek ellátni energiával és hővel akár egy hónapig, nagyobb legénység esetén rövidebb ideig. A modulok kerekekkel rendelkeznek, így szükség esetén áthelyezhetők a Hold felszínén.

A NASA tervei között szerepel egy új, japán mérnökök által tervezett, nyomás alatti rover is, amely jóval nagyobb távolságokat képes megtenni, mint a hagyományos holdi séták.

A rover mobil laboratóriumként működik majd, kamerákkal, szenzorokkal és tudományos műszerekkel felszerelve, így az asztronauták hatékonyabban végezhetik kutatásaikat.

Az első fázis a rendszeres, ismételhető küldetések időszakát indítja el a Holdon, majd a NASA félig lakható infrastruktúrát, például rovereket és kisebb modulokat szállít a helyszínre. A harmadik fázis során a nehezebb, folyamatos emberi jelenléthez szükséges infrastruktúra érkezik. Így a Hold valóban a jövő állandó kutatási és lakóhelyévé válhat, nem csupán történelmi látványossággá.

Hamarosan a Holdon élhetünk? Új holdbázist építene a NASA

A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre égi kísérőnk felszínén az elkövetkezendő hét évben, erre 20 milliárd dollárt terveznek költeni.

