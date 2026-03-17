Elektromos vezetéknek csapódott és lezuhant egy turistákat szállító hőlégballon

A szerencsétlenség következtében a két utas megsérült, egyikük állapota válságos. A hőlégballon egy futballpályára zuhant, miután a pilóta elvesztette az irányítást – írja a Daily Mail.

Irányíthatatlanná vált a hőlégballon.

Fotó: AFP/Ben Stansall

Hőlégballon-baleset: drámai részletek

A baleset Mexikóban, a Teotihuacán-völgy térségében történt a reggeli órákban. A brit turistákat a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították további kezelésre.

A nő szenvedte el a súlyosabb sérüléseket, állapota kritikusnak számít.

A ballon üzemeltetőjét a hatóságok azonosították, a céget vizsgálat alá vonták. A pilótát kihallgatták, és felmerült, hogy akár őrizetbe is vehetik. A baleset következtében a környéken áramkimaradás is kialakult. A mexikói légügyi hatóság hivatalos vizsgálatot indított az ügyben. A térségben korábban is történt halálos hőlégballon-baleset, ami ráirányítja a figyelmet a biztonsági kockázatokra.

