Kiakadtak a repülőgép utasai, amikor megtudták, mivel utaznak együtt a fedélzeten

Egy hatvanas éveiben járó nő nem sokkal a felszállás után hunyt el egy Hongkongból Londonba tartó British Airways-járaton, az eset körülbelül egy órával az indulást követően történt. A beszámolók szerint a fedélzeten tartózkodók közül többen is megrendültek, különösen az elhunyt nő családtagjai, akik a holttesttel együtt végig a gépen maradtak – számolt be a The Sun.

Holttest a repülőn: az utasok nehezen tudták feldolgozni a történteket

Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Nem tudták, mit kezdjenek a holttesttel

A pilóták végül úgy döntöttek, hogy nem fordulnak vissza Hongkongba, hanem folytatják az utat London felé. A döntés hátterében az állt, hogy az ilyen tragikus eseteket nem minden esetben kezelik vészhelyzetként, ha az utas már életét vesztette, bár többen is szerették volna, ha megszakítják az utat.

A legnagyobb kihívást az jelentette, hogyan kezeljék a holttestet a hosszú repülés során. A személyzet több lehetőséget is mérlegelt, köztük azt is, hogy egy mosdóban helyezik el, ezt azonban végül elvetették, így a testet letakarták, elszigetelték, majd a gép hátsó részében található konyhába vitték.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a helyiség padlója fűtött volt, amit a személyzet egy része nem vett észre időben. A hosszú út végére több utas is kellemetlen szagról számolt be, ami újabb feszültséget okozott a fedélzeten.

A járat landolását követően rendőrök várták a gépet, és az utasokat közel 45 percen keresztül a helyükön tartották, miközben megkezdték a szükséges vizsgálatokat. A történtek nemcsak az utasokat, hanem a személyzetet is komolyan megviselték, és információk szerint többen később sem tudtak munkába állni a trauma miatt.

A légitársaság közleményben hangsúlyozta, hogy minden előírást betartottak, ugyanakkor azt is elismerték, hogy nincs egységes protokoll az ilyen helyzetek kezelésére. Hozzátették: együttéreznek az elhunyt nő családjával, és minden szükséges támogatást biztosítanak az érintetteknek.

