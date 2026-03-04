Kirándulásból halálos rémálom: a jármű alá szorult a 8 éves kislány

A Gold Coast-i Chloe Jeffries édesanyjával együtt ült a járművön, amikor az egy erdei úton, egy emelkedő kanyarban felhajtott a töltésre, majd visszaborult az ösvényre. A hómobil-baleset során a kislány a jármű alá szorult – írja a BBC.

A hómobil-baleset a japán Hakuba-völgyben történt

Fotó: Unsplash

Felfüggesztették a túrákat a hómobil-baleset után

A túrát szervező Hakuba Lion Adventure közlése szerint a programon kilenc hómobil vett részt, három túravezetővel. A cég vezérigazgatója, Shinji Wada tragikus balesetnek nevezte az esetet, amely helyi idő szerint nem sokkal 11 óra előtt történt.

A vállalat a történtek után minden hómobil- és hótalpas túrát határozatlan időre felfüggesztett, és belső vizsgálatot indított a biztonsági eljárások felülvizsgálatára. A kislány sportegyesülete megható üzenetben búcsúzott tőle, kiemelve „gyönyörű természetét” és „csintalan, ragadós mosolyát”.

Az ausztrál külügyminisztérium megerősítette, hogy konzuli segítséget nyújt a családnak.

A mostani eset már a negyedik ausztrál haláleset idén japán síterepen. Februárban a 27 éves melbourne-i Michael „Micky” Hurst hunyt el a Hokkaido régióban, miután elszakadt társaitól síelés közben. Ugyanabban a hónapban egy 22 éves ausztrál nő vesztette életét a Tsugaike Mountain Resort felvonóján bekövetkezett tragikus balesetben. Januárban pedig a tizenéves Rylan Henry Pribadi halt meg síelés közben a Niseko Ski Resort területén.

A hatóságok vizsgálják a mostani hómobil-baleset körülményeit.

